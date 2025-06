Bolívia vence, tira chances do Chile e segue sonhando com vaga na Copa

A Bolívia encerrou uma sequência de seis jogos sem vitórias para seguir viva pelo sonho de retornar à Copa do Mundo após 32 anos. Nesta terça-feira (10/6), no Monumental, em El Alto (BOL), La Verde fez 2 a 0 no Chile, eliminando o rival das Eliminatórias da Copa e pressionando a sétima colocada Venezuela. Miguelito e Enzo Monteiro marcaram os gols dos bolivianos, que conseguiram, assim, sua primeira vitória desde outubro de 2024.

Primeiro tempo

O primeiro gol da Bolívia não demorou a sair. Em jogada rápida construída desde a zaga, Arroyo abriu para o lateral Medina, que foi ao fundo e rolou para trás. Miguelito, atacante do Santos (emprestado ao América-MG), dominou bem, tirou da zaga e marcou um golaço, no ângulo de Cortés, logo aos 2′. O jogador de 21 anos agora é um dos artilheiros das Eliminatórias sul-americanas, com seis gols. Ele fica ao lado de Luís Díaz (Colômbia) e Lionel Messi (Argentina).

A partida poderia tomar contornos mais dramáticos por conta do erro de Chávez. O atacante boliviano acertou a sola no peito do adversário, recebendo cartão vermelho direto após análise do VAR. Mesmo com um a menos, porém, Villamíl quase faz belo gol, parando no goleiro após bagunçar a dupla de zaga chilena. A torcida boliviana – que não foi em grande número ao Monumental – chegou a ensaiar um olé no fim da etapa inicial.

LEIA MAIS: Flamengo é ‘trocado’ por clube mexicano em perfil oficial do Chelsea e ironiza

Segundo tempo

Buscando seguir com um a mais e, assim, ter mais chances de empatar, o argentino Ricardo Gareca retirou o amarelado Kuscevic do time, proporcionando a entrada de Sierralta. O tiro, porém, saiu pela culatra. Afinal, o zagueiro recebeu vermelho direto por entrada grosseira em Matheus, logo aos 9′ do segundo tempo.

Com dois jogadores a menos em campo (um para cada lado), os times ficaram muito espaçados e a partida ficou aberta. O craque do Chile, Aléxis Sánchez, tentava chamar as rédeas. Mas, aos 36 anos, o jogador não conseguiu demonstrar a assertividade de outrora.

No fim, Miguelito voltou a aparecer no gol que decretou a vitória boliviana. Ele recebeu na altura da meia-lua, cortou para a esquerda e soltou o pé. Cortés deu rebote e Enzo Monteiro, completamente livre, só empurrou para o fundo do barbante: 2 a 0 e chance viva na esperança de retornar à Copa do Mundo.

Próximos passos

A Bolívia coloca grande pressão para cima da Venezuela (em sétimo), que ainda enfrenta o Uruguai (fora) nesta terça. Isso porque, com a vitória sobre o Chile, os bolivianos chegam aos 17 pontos, permanecendo em oitavo, mas agora a apenas um ponto dos rivais venezuelanos. La Verde, portanto, segue viva para tentar voltar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1994.

Já o Chile está, enfim, eliminado matematicamente, já que fica em décimo com dez pontos e pode terminar, no máximo, em nono. Vai, dessa forma, para sua terceira Copa do Mundo assistindo de casa. Lembrando que suas últimas duas participações em Mundiais se encerraram nas oitavas após derrotas para a Seleção Brasileira (2010 e 2014).

Os times voltam a campo na próxima Data Fifa para encerrar suas participações na fase inicial das Eliminatórias. A Bolívia enfrenta Colômbia (fora), no dia 3 de setembro, podendo chegar à última rodada na sétima posição, que dá vaga à repescagem. Depois, finaliza contra o Brasil, no dia 6, em casa. La Roja também encara a Canarinho – no dia 3. Encerra sua melancólica participação contra o Uruguai, em casa, no dia 6.

BOLÍVIA 2 x 0 CHILE

16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 10/06/2025

Local: Municipal, El Alto (BOL)

Gols: Miguelito, 4’/1ºT (1-0); Enzo Monteiro, 44’/2ºT (2-0);

BOLÍVIA: Lampe; Diego Medina (Rocha, 38/2ºT), Arroyo, Efraín Morales e Roberto Fernández; Ervin Vaca (Cuellar, 33/2ºT), Robson Matheus (Villarroel, 33/2ºT), Algaranaz (Enzo Monteiro, 26/2ºT), Villamíl e Lucas Chávez; Miguelito. Técnico: Óscar Villegas.

CHILE: Cortés; Hormazábal, Lichnovsky, Kuscevic (Sierralta, intervalo) e Suazo; Loyola (Núñez, 26/2ºT), Echeverria e Lucas Assadi (Davila, intervalo); Osorio (Altamirano, intervalo), Alexis Sánchez e Cepeda (Urena, 17/2ºT). Técnico: Ricardo Gareca.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Cartões Amarelos: Arroyo (BOL); Kuscevic, Lichnovsky, Davila (CHI)

Cartões Vermelhos: Chávez (BOL), aos 18’/1ºT*; Sierralta (CHI), aos 9’/2ºT**

*Expulso com cartão vermelho direto após análise do VAR por acertar solada no peito de Kuscevic.

**Expulso com cartão vermelho direto após carrinho de força excessiva no joelho de Robson Matheus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.