Fluminense x Athletico-PR (sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (11), o Fluminense recebe o Athletico-PR, às 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, pela 13ª rodada do Brasileirão sub-20.

O Fluminense é o 13º colocado, com 14 pontos. Assim, está com quatro a menos que o América-MG, adversário que abre o G-8, zona de acesso às quartas de final.

Por outro lado, o Athletico está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro sub-20 e vai com tudo para uma vitória. Até porque os três pontos colocariam o time paranaense a um do líder Palmeiras – em caso de derrota do Verdão.

Onde assistir

O veículo de transmissão da partida não foi divulgado até o fechamento desta matéria.

Como chega o Fluminense

Os Moleques de Xerém venceram os dois jogos que fizeram desde a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último dia 28, em Dias D’ávila, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. O Fluminense conta com o retorno de jogadores liberados pelo departamento médico, como o atacante Marcão e o volante Luis Fernando. Da mesma forma que regressam, ainda, o volante Maxsuel, o meia Matheus Pedro e o atacante Palacios.

Como chega o Athletico-PR

De olho na liderança, o Furacão precisa vencer o Fluminense para não deixar o Palmeiras se distanciar. A diferença entre os dois times é de quatro pontos. Contudo, em caso de vitória dos paranaenses e derrota do Verdão para o Red Bull Bragantino na quinta-feira (12), os dois ficam somente a um ponto na briga pelo título. Portanto, o duelo tem caráter de final para o Athletico.

FLUMINENSE X ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 13ª rodada

Data/hora: 11/06/2025 (quinta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Wesley Natã, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.

ATHLETICO-PR: Matheus Soares; Fábio, Marcos André e Dayvisson; Riquelme, Guilherme Back, Lima e Stabelini; Lucas Amorim, Vitinho e Juliano Santini. Técnico: João Correia.

Árbitro: não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.

Assistentes: não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.

