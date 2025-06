Liverpool acerta a contratação de Florian Wirtz por quase R$ 1 bilhão

O Liverpool fechou nesta terça-feira (10) a contratação do jovem Florian Wirtz. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferência, o clube inglês pagará ao Bayer Leverkusen 150 milhões de euros (R$ 953 milhões) pelo meia de 22 anos, uma das principais joias do futebol mundial. Ele era cobiçado por outros gigantes do futebol europeu, como Manchester City, Bayern de Munique e Real Madrid.

Além do vultuoso montante, que chega a quase R$ 1 bilhão, o Bayer Leverkusen poderá receber ainda bônus, por metas atingidas pelo jogador durante o contrato. Agora, Wirtz precisa passar pelos exames médicos para assinar contrato com os Reds.

O site “The Athletic publicou que o Liverpool havia apresentado uma proposta de 134 milhões de euros pelo meia. Contudo, o clube alemão bateu o pé e informou que só negociaria sua joia por 150 milhões de euros.

Caso a negociação tenha final feliz com os valores divulgados, ela baterá alguns recordes. Afinal, será a maior venda de um atleta na história da Bundesliga. Por outro lado, será a contratação mais cara do Liverpool e da Premier League. O Chelsea liderava o ranking, quando decidiu abrir os cofres e depositar 120 milhões de euros na conta do Benfica por Enzo Fernández.

No profissional do Leverkusen desde 2019/20, Wirtz despontou para o futebol nas mãos de Xabi Alonso. Com o treinador espanhol, brilhou na temporada 2023/24, quando ajudou a equipe a conquistar o título invicto do Campeonato Alemão, além de faturar também a Copa da Alemanha.

Na última temporada, marcou 16 gols e distribuiu 14 assistências em 45 jogos disputados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.