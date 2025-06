Barcelona perto de contratar goleiro do rival

Um mês após o Barcelona conquistar o título de LaLiga justamente na casa do Espanyol, o time comandado por Hansi Flick está perto de causar mais um baque no rival: a contratação de um dos principais jogadores da equipe adversária. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, o Barcelona vai pagar a multa rescisória do goleiro Joan García, no valor de 25 milhões de euros (R$ 145 milhões).

Apesar do interesse de vários clubes da Inglaterra, o goleiro de 24 anos optou por continuar em Barcelona e deve assinar contrato por cinco temporadas com o atual campeão espanhol. Além disso, a imprensa local também confirmou a possível transferência.

“O Barcelona e o jogador já têm acordo fechado há semanas. A papelada foi assinada ontem e enviada para a LaLiga”, informou o jornal catalão Sport. Dessa maneira, o pagamento da cláusula deve acontecer nos próximos dias.

No entanto, com a chegada de Joan García, Ter Stegen pode deixar o clube. O goleiro alemão, que defende o Barça desde 2014, perdeu espaço após uma lesão séria que o afastou por boa parte da última temporada. Além disso, a possível permanência do polonês Szczesny para ser reserva reforça o cenário de saída para Ter Stegen. Assim, ele pode deixar o clube após 11 anos.

