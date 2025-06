Flamengo x Corinthians (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico nacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Flamengo e Corinthians duelam nesta quarta-feira (11), às 21h30, pela 13ª rodada da competição da categoria, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Com 20 pontos em 12 rodadas, o Rubro-Negro ocupa a quarta posição, estando dentro do G-8, grupo que avança para o mata-mata. Já o Timão está na 15ª colocação, com 14 pontos.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Corinthians, pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20, aliás, terá a transmissão do Sportv.

Como chega o Flamengo

No último jogo antes da pausa, a equipe de Nuno Campos perdeu por 2 a 1 para o líder Palmeiras, jogando fora de casa, na Arena Barueri. Assim, o Rubro-Negro com uma campanha de seis vitórias, dois empates e quatro derrotas até aqui no Brasileirão Sub-20. O destaque do time é o atacante Pedro Leão, que soma seis gols na competição e é o artilheiro da equipe.

Com relação à equipe dentro de campo, o Flamengo, entretanto, terá um desfalque importante: o atacante Shola, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Corinthians

Do outro lado, o Corinthians vem de vitória sobre o Rio Claro, no último sábado, por 2 a 0. O Timãozinho tenta se recuperar no Brasileirão da categoria, pois se encontra em 15º, com 14 pontos após 12 jogos – três a mais que o Z3 e quatro atrás do G8.

Embalado pela sequência de gols, Luiz Fernando pode ter nova chance como titular. Ele soma cinco tentos nos últimos quatro jogos. Por outro lado, o treinador Orlando Ribeiro deve ter alguns desfalques por conta do profissional. Bahia e Dieguinho, aliás, devem permanecer no time principal. Por outro lado, Gui Negão está lesionado.

FLAMENGO x CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 13ª rodada

Data-Hora: 11/6/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Onde assistir: Sportv (fechado)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Wanderson, Da Mata, Iago e Daniel Sales; Fabiano, Rayan, Jorge Mora e Guilherme; Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

CORINTHIANS: Cadu; Vitinho, Fernando, Denner e Lorenzo; Caraguá, Bahia, Dieguinho e Pedro Thomas; Nícollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Julio Cesar Souza Gaudencio (RJ) e Victor Augusto Camoes de Abreu (RJ)

