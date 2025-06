Brasil x Paraguai, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Em busca da primeira vitória na era Carlo Ancelotti, aniversariante do dia, o Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, de Brasília, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa. A Seleção Brasileira entrou na rodada como quarta colocada com 22 pontos, enquanto os paraguaios estão na segunda posição, com 24 pontos. Aliás, as duas seleções podem se garantir na próxima Copa do Mundo caso vençam a partida e a Venezuela tropece contra o Uruguai.

Este jogo terá uma supercobertura com a Jornada Esportiva começndo às 20h (de Brasília) sob o comando de Christian Rafael, que também estará com a narração assim que a bola rolar.

Christian Rafael está no comando e na narração da jornada esportiva. Mas a cobertura também conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.Clique na arte acima e não perca nada deste Brasil x Paraguai.

