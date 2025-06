Saiba quantos jogadores na história fizeram o mesmo caminho de Mastantuono

Para todos os efeitos, Franco Mastantuono é jogador do River Plate. Entretanto, parece ser mera questão burocrática para que o jovem meio-campista de 17 anos se torne, em caráter oficial, reforço do Real Madrid para a temporada 2025/2026.

Desse modo, o atleta formado na base riverista será o quarto atleta em toda a história que fará tal caminho em sua trajetória profissional. O primeiro deles, aliás, concedeu entrevista recente para o portal argentino ‘TyC Sports’, caso do atacante Eduardo Anzarda.

No ano de 1971, período em que movimentações do tipo aconteciam de maneira bem mais escassa, Anzarda fez somente dez jogos antes do clube espanhol colocar os olhos nele e abrir conversas com o River Plate. Naquela oportunidade, quem treinava o River e promoveu sua estreia como profissional foi o lendário ex-jogador brasileiro Didi.

A surpresa com a rapidez do processo foi tamanha que, na entrevista, Eduardo Anzarda admite que pensou se tratar de uma brincadeira quanto foi inicialmente informado da chance de transferência. Algo que, inclusive, teve uma curiosa consequência posterior:

“Achei que era uma brincadeira dos meus colegas. Fui convocado para uma reunião com os dirigentes de Madri e não fui. Mais tarde, quando cheguei à Espanha, o Santiago Bernabéu me prendeu em uma pensão.”

A saber, o segundo jogador que fez esse caminho foi Oscar Más, segundo maior artilheiro da história do River Plate, no ano de 1973. Depois disso, foram necessários 33 anos para a história se repetir quando Gonzalo Higuaín deixou o River para reforçar o Real Madrid.

