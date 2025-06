Ancelotti completa 66 anos e pede vitória do Brasil como presente de aniversário

Esta terça-feira (10/6) representa muito para o momento atual da Seleção Brasileira. Afinal, o Brasil encara o Paraguai às 21h45, na Neo Química Arena, podendo garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo. E a vaga também pode se transformar em um grande presente de aniversário para o técnico Carlo Ancelotti que completa hoje 66 anos.

Para que a festa seja completa, a Seleção precisa vencer o Paraguai e torcer para o Uruguai ganhar da Venezuela. Assim, o passaporte estará carimbado para o Mundial. Contudo, o italiano gostaria apenas da sua primeira vitória no comando da Canarinho para ter um dia mais que especial.

“(A vitória) É o melhor presente que eu poderia ter, não há presente melhor do que ganhar o jogo”, disse Ancelotti, em entrevista coletiva.

Para comemorar o aniversário, Ancelotti terá sua família presente na Neo Química Arena para acompanhar o embate contra o Paraguai. Além disso, seu filho, Davide Ancelotti, fará sua estreia na comissão técnica do Brasil. Além disso, o comandante ganhará um mosaico em Itaquera, durante a partida.

Depois de comandar clubes por toda sua carreira, Ancelotti vive sua primeira experiência em uma seleção. Agora, busca sua primeira vitória com o Brasil.

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti prepara três mudanças na Seleção Brasileira em relação ao jogo contra o Equador, em Guayaquil. Afinal, o treinador já confirmou que Raphinha voltará ao time titular no lugar de Estêvão. Além disso, Matheus Cunha ganhou uma oportunidade como homem de referência no setor ofensivo no lugar de Richarlison, assim como Martinelli que ficou com a vaga de Gerson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.