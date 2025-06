Ricardo Gareca renuncia ao cargo de técnico na seleção do Chile

O fim das chances da seleção chilena chegar a Copa do Mundo de 2026, em razão da derrota por 2 a 0, diante da Bolívia, teve sua primeira consequência direta. Isso porque, de acordo com o próprio técnico Ricardo Gareca, seu trabalho na seleção andina chegou ao fim.

Nas palavras do próprio técnico, a ideia é de “descomprimir” situação que já era tensa antes mesmo de sua chegada. Com uma campanha de apenas duas vitórias em 16 compromissos nas Eliminatórias, o selecionado bicampeão da Copa América na década de 2010 está na lanterna da disputa por vaga no Mundial do próximo ano.

Antes de se confirmar sua saída, circulou a informação de que questões econômicas também estariam influenciando na relação entre Gareca e a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP). Algo que o treinador garante jamais ter ocorrido:

“Tive uma reunião no vestiário com os diretores e toda a delegação. Dissemos a eles que queremos descomprimir a situação, tentamos lutar até o fim. Expressamos nossa gratidão a todos. Sentimos muito apoio durante nossa estada no Chile. Quero agradecer publicamente aos jogadores, por seu apoio. Nunca houve uma questão econômica, nunca julguei ninguém. Era uma questão de chegar a um acordo. Senti o apoio da liderança, eles entenderam.”

Diante do cenário, a passagem de Ricardo Gareca como treinador da seleção andina foi de somente seis jogos. Além de três derrotas e um empate, pelas Eliminatórias, ele obteve apenas uma vitória no comando do Chile, em amistoso contra o Panamá.

