Família divulga primeiras fotos de Pedro Severino após alta

A família de Pedro Severino divulgou as primeiras fotos do jogador em sua casa. O atacante do Botafogo recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (10), O jogador de 19 anos passou 98 dias internado em um hospital de Campinas (SP) após sofrer um grave acidente na madrugada do dia 4 de março.

Nas imagens divulgadas pelo pai do jogador, o ex-atacante Lucas Severino, em seu Instagram, Pedro está ao lado dele, da mãe Lucia, da irmã Maria Antônia e do irmão João Victor, que joga na base do Botafogo-SP. Entre as demais fotos, aparece uma em que Pedro joga basquete com a ajuda do pai e do irmão.

O acidente de Pedro Severino

Na madrugada do dia 4 de março, por volta das 5h, o atacante Pedro Severino seguia de Ribeirão Preto para o centro de treinamento do Bragantino, em Atibaia (SP), quando sofreu um acidente. O Botafogo-SP havia emprestado o jogador ao clube, portanto Pedro se dirigia ao seu primeiro treino no novo clube. Durante o trajeto, o carro em que ele estava bateu com a traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana (SP). Ao lado dele viajava o meia Pedro Castro, também jogador do Bragantino.

Após o acidente, os socorristas levaram Pedro Castro para um hospital em São Paulo, onde os médicos diagnosticaram uma fratura na vértebra cervical. Ele já recebeu alta e se recupera em Ribeirão Preto, ao lado da família.

O estado de saúde de Pedro Severino, no entanto, era gravíssimo. As equipes médicas o internaram no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, e precisaram submetê-lo a uma cirurgia por conta de um traumatismo craniano.

Em determinado momento, os médicos chegaram a iniciar o protocolo de morte encefálica, mas interromperam o processo quando o jogador apresentou um “quadro de reflexo de tosse presente”. No dia 6 de março, a equipe transferiu Pedro para um hospital particular de Ribeirão Preto, onde vive sua família. Pedro permaneceu nesse hospital particular até o dia da sua alta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lucia Severino (@lucasluciaseverino)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.