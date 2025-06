Artur Jorge recebe Medalha Tiradentes no Rio

Campeão da Libertadores e Brasileirão de 2024 com o Botafogo, o técnico Artur Jorge foi homenageado no Rio. Afinal, o treinador português recebeu a Medalha Tiradentes, nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Essa é a maior honraria entregue pelo parlamento fluminense.

“Sempre me senti em casa pelo tratamento que tive de todos aqueles com quem cruzei. Senti toda energia e carinho, toda paixão que envolve o futebol. Vivi um ano muito intenso, que deixa marcas. Senti que este era o meu projeto, com o qual me identificava. Levo o clube e a torcida no meu coração. Como disse em outra ocasião, é um até já”, disse o técnico.

Durante a cerimônia, Artur Jorge se emocionou com o depoimento do torcedor Rodrigo Mancha. Afinal, o alvinegro contou que levou as cinzas do pai para Buenos Aires e jogou no estádio Monumental de Núñez antes da final da Libertadores. Assim, o treinador português não se conteve e chorou.

Contratado em abril do ano passado, Artur Jorge deixou o Botafogo em janeiro deste ano. O técnico português comandou o Alvinegro em 5 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. O desempenho, aliás, levou aos títulos do Brasileirão e da inédita da Libertadores. No Intercontinental, o Glorioso caiu nas quartas de final.

