Arrascaeta brilha, Uruguai vence Venezuela e está com o pé na Copa

Arrascaeta, astro do Flamengo, comandou a vitória do Uruguai sobre a Venezuela por 2 a 0, nesta terça-feira, 10/6. O jogo, realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Arrascaeta centralizou as jogadas e marcou o segundo gol da Celeste, em um belo chute de fora da área. O primeiro gol foi marcado por Aguirre, atacante do América-MEX.

Com a vitória, o Uruguai chega aos 24 pontos e está com a classificação praticamente assegurada, já que só ficaria fora do Mundial em uma combinação muito improvável: teria que perder seus dois últimos jogos (contra o Peru em casa e o Chile fora) e a Venezuela vencer os seus dois (Argentina fora e Colômbia em casa), tirando ainda uma diferença de saldo de nove gols. Os venezuelanos pararam nos 18 pontos, com a Bolívia, com 17, em sua cola.

Uruguai na frente no Primeiro tempo

Nos primeiros 45 minutos, o que se viu foi um Uruguai dominante, pressionando, enquanto a Venezuela se mantinha fechada, apostando em raros contra-ataques, levando perigo em chute de Rondón para fora. A Celeste, no entanto, teve dificuldades na finalização. Teve uma boa chance com Arrascaeta, que chutou rente à trave direita de Romo.

Na pressão, o Uruguai ganhava escanteios, mas nada de relevante acontecia. Contudo, aos 42 minutos, no oitavo escanteio da equipe, Maxi Araújo cobrou pela direita, e Aguirre cabeceou para o chão. Romo não conseguiu evitar que a bola entrasse.

Enfim, o Uruguai saía na frente, com 71% de posse de bola e marcando o gol no único chute que foi em direção ao gol — somando as duas seleções.

Arrascaeta amplia para a Celeste

O segundo tempo mal havia começado quando Arrascaeta resolveu brilhar. Logo no primeiro minuto, o meia recuperou a bola na intermediária, avançou com liberdade e acertou um belo chute de fora da área, no canto direito de Romo, que até se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.

Com a vantagem no placar, o Uruguai soube controlar a partida. Apesar das mudanças promovidas pelo técnico da Venezuela, a Celeste conseguiu neutralizar as investidas adversárias. Assim, segurou o resultado diante de um Estádio Centenário lotado. A vaga para a Copa do Mundo está cada vez mais próxima.

URUGUAI 2×0 VENEZUELA

Eliminatórias Sul-Americanas – 16ª rodada

Data: 10/6/2025

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Gols: Aguirre, 42’/1ºT (1-0); Arrascaeta, 1’/2ºT (2-0)

URUGUAI: Mele; Nández (Varela, 40’/2ºT), Giménez, Araújo e Olivera; Ugarte, Betancur (Cáceres, 40’/2ºT) e Arrascaeta (Nicolás Fonseca, 41’/2ºT); Pellistri, Aguirre e Maxi Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

VENEZUELA: Romo; Aramburu, (Alex González, 30’/2ºT), Ferraresi, Wilker Ángel e Navarro; José Martínez (Segóvia, 12’/2ºT), Herrera, Casserres (Bello, Intervalo) e Daniel Martínez, (Savarino, 12’/2ºT); Rondón e Soteldo (Cádiz, Intervalo). Técnico: Fernando Batista.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Rafael da Silva Alves (BRA)

VAR: Daniel Nobre Bins (BRA)

Cartões Amarelos: Nández, Ronaldo Araújo (URU); José Martínez, Herrera, Segóvia (VEN)

