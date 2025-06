Rayan é aguardado pelo Vasco e deve enfrentar São Paulo

O Vasco se movimentou para contar com Rayan contra o São Paulo. O jogador estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20 e disputou três amistosos contra o Egito, em Cairo, em preparação para a Copa do Mundo da categoria. Contudo, o Cruz-Maltino montou um esquema para antecipar o retorno do atacante, segundo o “ge”.

Para contar com Rayan no último treino, o Vasco adiantou a volta do atacante fazendo um upgrade na passagem. Assim, o jogador vai conseguir participar da atividade desta quarta-feira (11), no CT Moacyr Barbosa. Afinal, este será o último treinamento antes do jogo. A delegação cruz-maltina viaja para São Paulo à tarde.

Rayan é um dos principais jogadores do Vasco na temporada. O atacante, de 18 anos, fez dois gols nos últimos quatro jogos sob o comando de Fernando Diniz. Aliás, o desempenho do jogador cresceu após a chegada do treinador.

Por outro lado, o lateral-direito Puma Rodríguez não vai conseguir se apresentar para o último treino. Contudo, será relacionado e vai se apresentar direto em São Paulo. O Vasco enfrenta a equipe paulista na quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.