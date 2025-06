Presidente da Fifa não se preocupa com venda de ingressos para o Mundial

Gianni Infantino, presidente da Fifa, não está preocupado com a venda de ingressos do Mundial de Clubes. Ele descartou qualquer desconforto por parte da entidade em relação ao assunto e garantiu que os jogos da fase de grupos terão estádios lotados. A primeira partida do torneio será entre Inter Miami e Al Ahly, no Hard Rock Stadium.

“Sim, o Hard Rock estará lotado. Teremos uma ótima atmosfera. Será histórico. Serão dois times históricos por motivos muito diferentes. O estádio estará lotado”, afirmou o italiano.

Apesar de indícios, presidente da Fifa segue confiante

Em contraste a essas afirmações, o site oficial do Mundial de Clubes não indica entradas esgotadas em nenhum dos jogos até o momento. Mesmo assim, Infantino permanece confiante de que o evento será um sucesso.

“Bem, como acontece com todo novo empreendimento que alguém tenta criar no mundo, sabe, sempre há discussões e nunca se sabe ao certo o que vai acontecer. Mas tenho certeza de que todos que virão, e ainda há ingressos disponíveis, muitos sairão nos próximos dias”, continuou o presidente.

Inicialmente, os ingressos custavam entre 250 e 350 dólares (R$ 1.393 e R$ 1.951). Já a partida entre Inter Miami e Al Ahly ocorrerá às 21h de sábado (14). Atualmente, os valores diminuíram, custando agora pelo menos 55 dólares (R$ 306).

