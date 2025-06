Argentina e Colômbia empatam em jogo eletrizante pelas Eliminatórias

A partida entre Argentina e Colômbia terminou empatada por 1 a 1 nesta terça-feira (10), em Buenos Aires, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo, marcado por muita intensidade, teve gols de Luis Díaz e Thiago Almada, além de uma expulsão de Enzo Fernández por falta violenta em Kevin Castaño.

Apesar do empate, ambas as seleções seguem bons caminhos rumo ao México, EUA e Canadá, locais do próximo mundial. A Colômbia segue em posição confortável nas Eliminatórias e pode garantir vaga direta na Copa de 2026 se vencer a Bolívia em casa no dia 4 de setembro. Já a Argentina, líder isolada e já classificada, enfrentará a Venezuela, que ainda sonha com a última vaga direta, mas atualmente ocupa o sétimo lugar, posição que dá direito apenas à repescagem.

O jogo

A Colômbia saiu na frente ainda no primeiro tempo, após uma bela jogada individual de Luis Díaz. O atacante do Liverpool recebeu passe de Kevin Castaño, driblou três marcadores e finalizou com precisão para abrir o placar. A equipe visitante aproveitou os espaços deixados pela defesa argentina e controlou as ações ofensivas nos primeiros 45 minutos.

Na segunda etapa, a Argentina voltou melhor e pressionou em busca do empate. As entradas de Nico González e Giuliano Simeone deram novo fôlego ao time comandado por Lionel Scaloni. Apesar disso, um lance violento de Enzo Fernández sobre Castaño resultou em cartão vermelho direto. Desse modo, os argentinos ficaram com um jogador a menos aos 25 minutos.

Mesmo com a desvantagem numérica, os donos da casa não se abateram. Demonstrando raça e organização, a equipe argentina chegou ao empate aos 35 minutos com um belo chute de Thiago Almada. O ex-jogador do Botafogo aproveitou falha da defesa colombiana e selou o placar final, garantindo um ponto importante para a Albiceleste na reta final das Eliminatórias.

Argentina 1 x 1 Colômbia

Eliminatórias Sul-Americanas – 16ª rodada

Data: 10/06/2025

Local: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

>Gol: Luis Díaz, 23’/1ºT (0-1); Thiago Almada, 35’/2ºT (1-1)

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina (Nicolás González, 00’/2ºT), Romero, Otamendi e Medina; Paredes, De Paul (Giuliano Simeone, 00’/2ºT) e Enzo Fernández; Messi (Palacios, 31’/2ºT), Thiago Almada (Balerdi, 44′ 2ºT) e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

>COLÔMBIA: Kevin Mier; Sánchez, Lucumi, Muñoz e Machado; Kevin Castaño (Jhon Arias, 27’/2ºT), Richard Ríos, Lerma e James Rodríguez (Jorge Carrascal, 28’/2ºT); Campaz (Román, 11’/2ºT) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA).

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA).

VAR: Wagner Reway (BRA).

Cartões amarelos: Molina, Paredes (ARG); Sánchez, Román (COL)

Cartão vermelho: Enzo Fernández (25’/2ºT)*

* Por falta em Kevin Castaño

