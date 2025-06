Equador se garante na Copa; Peru se complica de vez

Peru e Equador ficaram no empate em 0 a 0 em jogo que terminou no início da madrugada desta terça-feira, 11/6. O duelo, válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, no Estádio Nacional de Lima, foi bom para o Equador, que chegou aos 25 pontos. Assim, sustenta a vice-liderança e confirma a sua classificação antecipada para o Mundial.

Já para o Peru, o resultado representa praticamente a eliminação. A equipe soma apenas 12 pontos e ocupa a 9ª posição. Para terminar em sétimo lugar e conquistar uma vaga na repescagem, precisa vencer seus dois últimos jogos. Mas, também, torcer para a Bolívia somar no máximo mais um ponto nas duas rodadas finais e ainda contar com duas derrotas da Venezuela. Além disso, o Peru precisa tirar uma diferença de sete gols em relação aos venezuelanos.

Os jogos que faltam para

Venezuela: Argentina (fora) e Colombia (casa)

Bolívia: Colômbia(fora) e Brasil (casa)

Peru:Uruguai (fora) e Paraguai (casa)

Primeiro tempo: lá e cá

A etapa inicial mostrou duas seleções buscando o gol em um jogo equilibrado, de “lá e cá”. O Peru apostava nos contra-ataques, enquanto o Equador era mais objetivo, explorando jogadas de bola parada. A seleção da casa criou três chances claras: uma com Guerrero, que obrigou o goleiro Valle a uma grande defesa, e duas com Polo — um chute que passou raspando e outro, já no fim da etapa, que também exigiu ótima intervenção do goleiro equatoriano.

Apesar disso, foi o Equador quem apareceu mais no ataque. Teve boas oportunidades com um chute de Vite por cima e uma finalização perigosa de Yeboah, defendida com dificuldade por Gallese. Já nos minutos finais, Caicedo arriscou de fora da área, e a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro peruano. Com o Equador tendo 57% de posse de bola e uma vantagem de 7 a 3 nas finalizações, as equipes foram para o intervalo empatadas em 0 a 0.

Segundo tempo: Peru pressiona na reta final

No segundo tempo, o Equador aumentou seu volume ofensivo e chegou a marcar com Angulo, mas o gol foi anulado por impedimento. O Peru, mesmo pressionado pela possibilidade de eliminação, teve dificuldades para criar chances claras e só levou real perigo aos 25 minutos em chute de Quevedo.

Mas a situação mudou quando Alan Franco foi expulso, deixando o Equador com um a menos a partir dos 30. Assim, o Peru passou a mandar no jogo. Na melhor oportunidade, Marcos López finalizou com força, mas o goleiro Valle mais uma vez salvou o Equador com ótima defesa. Enfim, o emoate para festa do Equador e para decepção do Peru.

Peru 0x0 Equador

16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026

Data: 10/06/2025

Local: Estádio Nacional, Lima (PER)

Gols: –

Peru: Gallese, Advíncula (Sonne, 12’/2ºT), Zambrano, Garcés e Marcos López; Tapia (Aquino, 22’/2ºT), Polo (Pe[na, 39’/2ºT) e André Carrillo; Edison Flores (Luis Ramos, 39’/2ºT), Quevedo e Guerrero. Técnico: Óscar Ibáñez.

Equador: Gonzalo Valle, Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñán (Félix Torres, 35’/2ºT); Moisés Caicedo, Vite (Minda, 35’/2ºT) e Alan Franco; Kevin Rodríguez (Enner Valencia, 22’/2ºT), John Yeboah (Kéndry Paez, 31/2ºT) e Angulo (Preciado, 31’/2ºT). Técnico: Sebástian Beccacece.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN).

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Carrillo, Polo, Flores, Tapia, Quevedo (PER); Alan Franco (EQU)

Cartão Vermelho: Alan Franco (EQU,29’/2ºT)

