Felipe Anderson projeta estreia no Mundial e destaca a força do Palmeiras

O Palmeiras realizou o seu primeiro treino nos Estados Unidos nesta terça-feira (10), em preparação para a estreia no Mundial de Clubes. O meia Felipe Anderson projetou o embate diante do Porto (POR), destacando a força alviverde.

“Já enfrentei o Porto pela Lazio depois de ter saído de lá e novamente nos encontraremos agora pelo Palmeiras. Eu creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, uma equipe muito grande também. Será um jogo de dois times que são acostumados a vencer, dois times que vão buscar a vitória o tempo todo. Respeitaremos muito o Porto e buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é o espírito do Palmeiras. Vai ser um prazer também rever alguns amigos que ainda estão lá”, afirmou o jogador.

História de Felipe Anderson com o Porto

Em 2020, Anderson teve uma passagem rápida pelo Porto. Na época jogando pelo West Ham, que o emprestou ao time português, sua passagem por lá não deu muitos frutos. Em seu período no Porto, o meio-atacante sofreu com lesões e falta de sequência. Consequentemente, ele fez apenas 10 jogos, com apenas uma assistência. Sendo assim, com o fim da temporada, ele retornou ao time inglês, sendo posteriormente negociado com a Lazio. Posteriormente, o Palmeiras negociou com a Lazio e comprou o jogador.

Agora, ele é o camisa 7 do Verdão. Recentemente se recuperou de um edema na coxa direita, e agora estará totalmente disponível para o Mundial. Nessa temporada, Felipe Anderson já disputou 19 jogos, sendo 11 como titular, tendo contribuído com uma assistência.

“Estar em uma competição assim, com todos esses grandes clubes, e o Palmeiras chegando com toda essa força, é uma honra. Nós viemos com a expectativa lá em cima, ansiosos para o primeiro jogo, para estrear na competição, mas muito confiantes e focados no trabalho que está sendo feito e nos preparando a cada dia”, declarou o jogador.

A estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes será neste domingo (15), às 19h (horário de Brasília). A partida, conforme dito, será contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Fora isso, no Grupo A da competição, o Verdão ainda vai enfrentar o Al Ahly e o Inter Miami na primeira fase.

