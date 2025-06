Corinthians inscreve jogador de 16 anos para jogar no Brasileirão

O Corinthians inscreveu o jogador de 16 anos Kauê Furquim para competir no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a partir de agora, o jovem está nas mãos do técnico Dorival Júnior. Ele treina junto ao elenco profissional do Corinthians desde a última quinta-feira (5).

Furquim é um ponta de velocidade, posição essa que fazia falta no elenco do Timão. Ou seja, sua adição pode fazer a diferença pro elenco. Atualmente, o jogador que exercia essa função era Talles Magno, que está na reta final do empréstimo. Quem também já atuou nessa posição foram Romero e Memphis Depay, porém de forma improvisada.

Além de Kauê, outros também integram os treinos do profissional neste Data Fifa. Entre os nomes inscritos pelo Corinthians no Brasileirão estão: Bahia, Dieguinho, Gui Negão, Cadu e Guilherme Gama. Kauê tem contrato profissional válido até março de 2028 e soma 8 partidas nesta temporada pelo sub-17.

Quem é Kauê Furquim?

O jovem de 16 anos nasceu em 2009. Apesar do destaque atual, ele já havia participado de treinos com o time principal do Corinthians ainda na época que ele era comandado por Ramón Diaz. Nessa ocasião, ele integrou uma atividade no CT Joaquim Brava, onde se destacou e, portanto, conseguiu essa oportunidade. Também chamado de Kauê Junior, ele e Leonardo Amistá são considerados a “Geração 2009”.

Consequentemente, Kauê entrou no radar de Dorival Júnior, quando este assumiu o comando do time. Finalmente dentro do Timão, Kauê Furquim pode já entrar em campo nesta próxima quinta (12), no jogo contra o Grêmio. A partida vai acontecer na Arena do Grêmio, às 20h (horário de Brasília), pela 12ª rodada da Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.