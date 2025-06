Vaga do Brasil na Copa veio no aniversário de Carleto

Vini Jr marca e com o 1 a 0 o Brasil, agora comandado por Ancelotti, está confirmando em mais uma Copa do Mundo - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O Brasil derrotou o Paraguai por 1 a 0 e garantiu a classificação para a Copa de 2026, na América do Norte. Mesmo que previsões contrárias, e equivocadas, pela quantidade de vagas garantida pela Fifa, tenham sugerido que a seleção teria muitos problemas até a última rodada para chegar ao objetivo.

Francamente, e isso já foi dito várias vezes, a ausência no Mundial era praticamente impossível. Mesmo apesar da trajetória irregular da equipe desde a estréia nas Eliminatórias. A vitória e presença em 2026 ocorreram no dia do 66º aniversário de Carlo Ancelotti, Sua tarefa, agora, é tornar o Brasil efetivamente competitivo. Terá um ano para tal. Há tempo.

Como o Brasil venceu e se garantiu em mais uma Copa

O Brasil aproveitou o fato de o Paraguai começar estrategicamente recuado, para buscar contra-ataques, e foi para cima do adversário. Assim, criou pelo menos duas oportunidades, com Vini Júnior, aos 12, escorregando na pequena área, e com Matheus Cunha, aos 34, em estranha cabeçada para trás. Mas abriu o placar ainda no primeiro tempo, em jogada produzida pela dupla. Matheus Cunha acreditou em bola quase perdida e cruzou para Vini Júnior toca para dentro: 1 a 0. Resultado justo até ali, levando-se em conta que o visitante priorizou a defesa.

O Brasil voltou no mesmo pique, sem deixar o Paraguai respirar, forçando o segundo gol, mesmo que a equipe não tenha definido com exatidão as funções dos três atacantes, que trocavam de posições, quem sabe até por determinação do técnico.

A partir de 15 minutos, o adversário percebeu que precisava de um gol, e soltou o time, essencialmente no entusiasmo, o que deixava o jogo indefinido, pois Gustavo Alfaro promoveu trocas para ampliar o poder ofensivo. O problema é que o visitante tem limitações e mesmo aos trancos não conseguiu assustar. E o time de Ancelotti, que também providenciou substituições, retomou o controle e segurou o resultado, que se não foi nenhuma maravilha, pôs fim às especulações que falavam em desclassificação.

A propósito, seria impossível o Brasil realizar uma partida inferior a que se viu no empate de 0 a 0 em Guayaquil. Restam Chile, em casa, e Bolívia, fora, ambos para setembro, para encerrar a participação nas Eliminatórias e os desfalques contínuos no Campeonato Brasileiro. Não há mais razões para tal.

