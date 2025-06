Raio-X do Atlético de Madrid, que está no Grupo B do Mundial de Clubes

O Atlético de Madrid chega ao Mundial de Clubes tentando sua grande conquista na história. Com uma coleção de títulos espanhóis e um Mundial na década de 70, os Colchoneros desembarcam nos Estados Unidos após uma temporada em que deixou a disputa por taças muito cedo e estão dispostos a mudar esse cenário.

Os Colchoneros integram o Grupo B do Mundial e terão pela frente o atual campeão da Champions League, PSG, o atual campeão da Libertadores, Botafogo, e os anfitriões do Seattle Sounders.

Jogos do Atlético de Madrid no Mundial

15/6 – 16h (de Brasília)

PSG x Atlético de Madrid – em Pasadena

19/6 – 19h (de Brasília)

Seattle Sounders x Atlético de Madrid – em Seattle

23/6 – 16h (de Brasília)

Atlético de Madrid x Botafogo – em Pasadena

Como o Atlético de Madrid se classificou

O Atlético de Madrid se classificou para o Mundial por conta do coeficiente UEFA, que abrangiu os anos entre 2021 e 2024. Os Colcheneros se encontravam entre os melhores clubes, sem a conquista da Champions, no Ranking, ao término da temporada 2023/24. Na ocasião, o Atleti disputou ponto a ponto a vaga com o Barcelona, que não conseguiu superar os Rojiblancos.

Destaques do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chama a atenção pelo seu comportamento defensivo, uma das grandes armas do treinador Diego Simoene. Na temporada, os Colchoneros estiveram em muitas ocasiões na briga por títulos. Entretanto, acabaram sendo eliminados pelo Real Madrid nos pênaltis, na Liga dos Campeões, não sustentaram até o fim da temporada a briga com o Barcelona pelo título espanhol e também perderam para os catalães na semifinal da Copa do Rei.

O elenco segue com grandes destaques individuais. No gol, o esloveno Oblak é sinônimo de segurança. A defesa conta com Lenglet, que rescindiu seu contrato com o Barcelona e segue com os Colchoneros. No meio, se destaca a presença de Rodrigo De Paul. Por fim, no ataque, a dupla Julián Álvarez e Griezmann é a aposta para a força ofensiva. Além disso, a equipe conta com a presença do brasileiro Samuel Lino, constantemente utilizado pelo lado esquerdo, como um ala ou um ponta.

Time-base (Varia entre 4-2-2-2 e 3-5-2)

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet e Galán; Barrios, De Paul, Giuiano Simeone e Samuel Lino (Gallagher); Julián Álvaez e Griezmann.

Diego Simeone

O argentino é o treinador com mais tempo em um mesmo clube entre as principais equipes do continente europeu. No Atleti desde 2011, Simeone já conquistou o campeonato espanhol duas vezes, duas vezes a Liga Europa, da Europa, duas vezes a Supercopa da Uefa e já ficou com o vice da Liga dos Campeões em duas oportunidades. Além disso, El Cholo defendeu a camisa rojiblanca em duas oportunidades. Entre nos anos de 1994 e 1997 e 2003 e 2005.

Raio-X do Atlético de Madrid

Nome: Club Atlético de Madrid

País: Espanha

Cores: Vermelho e Branco

Fundação: 26/04/1903

Apelido: Colchoneros

Ídolo histórico: Luis Aragonés

Principais títulos: 11x campeão espanhol, campeão mundial (1974), 3x campeão da Liga Europa, 3x campeão da Super Copa da Uefa, 10x campeão da Copa do Rei e 2x campeão da Supercopas da Espanha.

