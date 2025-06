Tradicional casa de apostas mostra cotações dos brasileiros no Mundial de Clubes

Qual brasileiro terá melhor campanha no Mundial de Clubes? - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras, Vitor Silva / BFR. Adriano Fontes / CRF e Divulgação / FFC)

A tradicional casa de apostas britânica William Hill já definiu as principais cotações para o Mundial de Clubes. Confira com o Jogada10, então, como andam as chances dos brasileiros que disputarão o torneio. São os casos de Palmeiras (Grupo A), Botafogo (Grupo B), Flamengo (Grupo D) e Fluminense (Grupo F).

Para termos uma melhor ideia, o Verdão está ao lado de Porto (POR), Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Já o Botafogo se encontra no “grupo da morte”, com PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP) e Seattle Sounders (EUA) como rivais. O Flamengo, por sua vez, pegará Chelsea (ING), Esperánce (TUN) e Los Angeles FC (EUA). Por fim, mas não menos importante, o Fluminense enfrentará Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (RSA) e Ulsan (COR).

Curiosamente, a William Hill acredita que o Palmeiras tem mais chances de terminar a fase de grupos como líder de sua chave, mas, ao mesmo tempo, vê que o Fluminense é o favorito (dentre os brasileiros) a passar às oitavas.

Sem mais spoilers, porém! Veja abaixo as chances de cada clube brasileiro nos seguintes quesitos:

– Terminar como líder do grupo

– Chegar às oitavas de final

– Chegar à semifinal

– Alcançar a final

– Ser campeão

Extra: artilheiro

Nas listas abaixo, o Jogada10 transferiu as “odds” em porcentagem. Afinal, odd é a cotação que representa a probabilidade de um evento ocorrer segundo a casa de apostas. Quanto menor a odd, maior a chance estimada.

Cotações os brasileiros no Mundial de Clubes

Para terminar como líder do grupo

Legenda: Time – cotação (chances em %)

Palmeiras – 2,62 (38,16%)

Fluminense – 3,2 (31,25%)

Flamengo – 3,25 (30,76%)

Botafogo – 10 (10%)

Para chegar às oitavas de final

Fluminense – 1,25 (80%)

Flamengo – 1,36 (73,5%)

Palmeiras – 1,5 (66,66%)

Botafogo – 2,37 (42,19%)

Para chegar à semifinal

Palmeiras – 6,5 (15,38%)

Flamengo – 6,5 (15,38%)

Fluminense – 9 (11,11%)

Botafogo – 10 (10%)

Para chegar à final

Palmeiras – 15 (6,66%)

Flamengo – 15 (6,66%)

Botafogo – 21 (4,76%)

Fluminense – 23 (4,34%)

Para ser campeão

Palmeiras – 34 (2,94%)

Flamengo – 34 (2,94%)

Botafogo – 41 (2,43%)

Fluminense – 51 (1,96%)

Para ser artilheiro

Vitor Roque (Palmeiras) – 81 (1,23%)

Germán Cano (Fluminense) – 81 (1,23%)

