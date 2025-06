Raio-X do Benfica, que está no Grupo C do Mundial de Clubes

O Benfica é um dos clubes portugueses que está na disputa do Mundial de Clubes. Os Encarnados tiveram uma temporada complicada, já que ficaram atrás do maior rival, Sporting, nas competições nacionais. Agora, o foco da equipe de Bruno Lage é fazer uma grande temporada para ganhar confiança.

Os Encarnados integram o Grupo C do Mundial e terão o Auckland City, o Bayern de Munique e o Boca Juniors.

Jogos do Benfica no Mundial

16/6 – 13h (de Brasília)

Boca Juniors x Benfica – em Miami

20/6 – 13h (de Brasília)

Benfica x Auckland City – em Orlando

24/6 – 16h (de Brasília)

Benfica x Bayern – em Charlotte

Como o Benfica se classificou

O Benfica se classificou para o Mundial por conta do coeficiente UEFA, que abrangiu os anos entre 2021 e 2024. As Águias ficaram entre as oito melhores equipes do ranking que podiam conquistar a vaga e vão disputar o torneio mesmo sem terem ganho a Champions.

Destaques do Benfica

O Benfica chega ao Mundial com um gosto amargo da última temporada. Apesar de ter feito bons jogos na Champions, inclusive com uma partida histórica contra o Barcelona, o clube de Lisboa ficou na rabeira do seu maior rival. O Sporting conquistou o título português e o Taça Liga, com os Encarnados sendo vice em ambos.

No elenco, as Águias ainda contarão com Di Maria, que vai para o Rosario Central após o torneio. Entretanto, o grande problema está na lateral-direita, já que Tomás Araújo está lesionado e não retornará para a competição. A grande esperança do benfiquense está no ataque, com Pavlidis e Aktürko?lu.

Time-base (4-3-3 ou 3-4-2-1)

Trubin; Carreras (Leandro Santos), António Silva, Otamendi e Samuel Dahl; Aursnes, Florentino e Kokçu; Bruma, Aktürko?lu e Pavlidis.

Bruno Lage

O ex-treinador do Botafogo chegou ao clube de Lisboa no início da temporada e teve seus problemas ao longo. A perda dos títulos locais para maior rival atrapalhou os planos do treinador, que tenta mudar seu status na competição dos Estados Unidos.

Raio-X do Benfica

Nome: Sport Lisboa e Benfica

País: Portugal

Cores: Vermelho e Branco

Fundação: 28/02/1904

Apelido: Encarnados

Ídolo histórico: Euzébio

Principais títulos: 2x campeão da Champions, 38x campeão português, 26x campeão da Taça de Portugal e 8x campeão da Taça da Liga

