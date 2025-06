Raio-X do Bayern, que está no Grupo C do Mundial de Clubes

O Bayern de Munique chega ao Mundial de Clubes sendo uma das grandes forças europeias da competição. Mesmo sem ter conquistado a Champions nos últimos anos, os alemães chegam com moral após reconquistarem o título da Bundesliga e com quatro conquistas mundiais na bagagem.

Os Bávaros integram o Grupo B do Mundial e terão o Auckland City, o Benfica e o Boca Juniors.

Jogos do Bayern no Mundial

15/6 – 13h (de Brasília)

Bayern x Auckland City – em Cincinnati

20/6 – 22h (de Brasília)

Bayern x Boca Juniors – em Miami

24/6 – 16h (de Brasília)

Benfica x Bayern – em Charlotte

Como o Bayern se classificou

O Bayern se classificou para o Mundial por conta do coeficiente UEFA, que abrangiu os anos entre 2021 e 2024. Os Bávaros foram a melhor equipe alemã no ranking e conquistaram a vaga mesmo não ganhando o título da Champions no intervalo avaliado pela Fifa.

Destaques do Bayern

O Bayern chega ao Mundial como oatual campeão alemão. Após perderem o título na temporada anterior para o Bayer Leverkusen, os Bávaros conseguiram fazer um torneio sólido e ficar com a taça com antecedência. Na Champions, os alemães caíram nas quartas de final, para a Inter de Milão.

No elenco, destaque para o atacante Harry Kane, que enfim conquistou o primeiro título de sua carreira. O Mundial será a primeira competição do Bayern sem Thomas Muller, que deixou a equipe ao final da última temporada. Entretanto, os Bávaros poderão contar com o zagueiro Jonathan Tah, que veio do Leverkusen.

Time-base (4-5-1)

Neuer; Leimer, Tah, Dier e Guerrero; Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry e Coman; Kane.

Vincent Kompany

O belga assumiu o comando da equipe no começo da temporada ainda com um olhar de desconfiança. Mesmo com pouca experiência no cargo, conseguiu conduzir os Bávaros para o título da Bundesliga, mas acabou deixando um pouco a desejar na Liga dos Campeões. Uma boa campanha no Mundial pode trazer mais solidez ao trabalho de Kompany.

Raio-X do Bayern Munich

Nome: Fußball-Club Bayern München e. V.

País: Alemanha

Cores: Vermelho e Branco

Fundação: 27/02/1900

Apelido: Os Bávaros

Ídolo histórico: Franz Beckenbauer

Principais títulos: 6x campeão da Champions, 4x campeão mundial, 2x campeão da Supercopa da Europa, 34x campeão alemão, 20x campeão da Copa da Alemanha, 10x campeão da Supercopa da Alemanha.

