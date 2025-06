Neymar visita vestiário da Seleção Brasileira e avisa: ???Estou nos planos???

Neymar visitou o vestiário da Seleção Brasileira antes da partida contra o Paraguai, realizada em Itaquera, na última terça-feira (10). O encontro aconteceu antes do jogo que terminou com vitória por 1 a 0, gol de Vini Jr., resultado que garantiu a classificação do Brasil para o Mundial de 2026.

Os jogadores da Seleção registraram o momento nas redes sociais, com comentários e fotos. Entre eles, Raphinha publicou: “Bom te ver, irmão. Boa sorte hoje”, escreveu o jogador do Barcelona. Já o craque do Santos deixou uma mensagem para Marquinhos, ex-companheiro de PSG: “Estava com saudade, né, ‘Mocote’? Te amo e bom jogo”, disse o camisa 10 da Vila.

Apesar da visita à Seleção, a terça-feira também marcou os 10 anos do Instituto Neymar Jr. Em declaração, o atacante reforçou que a Seleção Brasileira continua sendo sua prioridade e destacou o foco total na recuperação da forma física: “100% para voltar a vestir a amarelinha”. Com 79 gols, Neymar é o maior artilheiro de sua geração, mas está fora da equipe desde 2023.

“Sempre estive perto da Seleção Brasileira. Em todas as convocações, estive presente de alguma forma. Todos os treinadores podem confirmar isso. Sei que continuo nos planos e preciso voltar à minha melhor forma física. É isso que quero fazer nessa pausa. Vou me dedicar para isso”, afirmou o jogador.

Neymar abre o jogo sobre renovação com o Santos

No Santos, Neymar ainda não se posicionou oficialmente sobre a renovação de contrato, que termina em 30 de junho. Mesmo assim, animou os torcedores do Peixe com suas palavras.

“Minha história com o Santos nunca vai se apagar. Nasci no Santos e quero encerrar minha carreira aqui. É a minha casa, meu time do coração, e estou fazendo tudo o que posso para ajudar. Até agora, ajudei mais fora do que dentro de campo, o que não era o objetivo. Vim para me recuperar e reencontrar a felicidade. Estou nesse processo, readaptando meu corpo para voltar ao meu melhor. Quero isso. Estou muito feliz no Santos hoje. O Santos é a minha casa”, disse.

