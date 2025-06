Com a presença de Arthur Cabral, Botafogo faz primeiro treino nos Estados Unidos

Arthur Cabral participa do primeiro treinamento do elenco do Botafogo com bola - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo iniciou a preparação para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o elenco alvinegro fez o primeiro trabalho com bola, na Westmont College, em Santa Bárbara, em Los Angeles.

Dessa forma, a principal novidade foi a presença de Arthur Cabral, um dos reforços do clube carioca para a disputa do novo torneio da Fifa. O atacante mostrou que está em forma e pronto para ser uma opção para o técnico Renato Paiva. A informação é do portal “ge”.

Essa foi a primeira das cinco atividades antes da estreia contra o Seattle Sounders, no domingo (15), às 23h (de Brasília). Ela foi voltada ao recondicionamento físico e a busca por ativação dos músculos.

Em seguida, o comandante português realizou uma atividade tática e começou a esboçar a equipe para a primeira partida. Cuiabano, por sua vez, fez uma atividade em separado no gramado principal por conta do desgaste físico. Apesar disso, o lateral-esquerdo não preocupa e deve ser titular no domingo (15).

Por fim, a partir desta quarta-feira (11), o elenco ficará completo com a chegada de Joaquín Correa. O argentino esteve no Rio de Janeiro para assinar contrato e chega em solo norte-americano durante a manhã. Já Savarino, que estava com a seleção venezuelana na Data Fifa, deve chegar somente à noite.

