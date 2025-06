Novo executivo do Vasco conhece mercado sul-americano e já trabalhou com Léo Jardim

O Vasco anunciou a chegada de Admar Lopes como novo diretor de futebol. Assim, o profissional tem experiência no futebol europeu e bom conhecimento do mercado sul-americano, algo que chamou a atenção da diretoria do clube carioca. Ele também já trabalhou com um dos principais jogadores do elenco cruz-maltino, Léo Jardim. A informação é do portal “ge”.

Afinal, foi o executivo que trouxe o goleiro ao Boavista, de Portugal, na temporada 2019/2020. Eles dois já haviam trabalhado juntos no Lille, da França.

A primeira experiência profissional foi no Porto, onde permaneceu por seis temporadas (2009 a 2014). Na ocasião, exerceu a função de observador técnico e recrutador. Por lá, trouxe os seguintes atletas brasileiros: Maicon, Walter, Souza, William Soares, Danilo, Alex Sandro, Kléber, Kelvin, Rafael Bracali, Liedson, Fabiano Freitas e Eduardo.

No Monaco (2014-2016), Admar trabalhou como observador técnico e se aproximou do monitoramento de atletas, com presença em estádios. Nesta função, ajudou nas contratações de quatro brasileiros. O volante Fabinho, o zagueiro Jemerson, o meia Boschilia e o atacante Vágner Love.

Executivo conhece bem arqueiro cruz-maltino

Ele, então, deu sequência em sua experiência no futebol francês, pelo Lille (2017-2020). Neste clube, trabalhou como coordenador de scouting, com o monitoramento de campeonatos, clubes e jogadores. Assim, trouxe os seguintes brasileiros: Léo Jardim, que foi garimpado no Rio Ave, Thiago Maia (Santos), Luiz Araújo (São Paulo) e Thiago Mendes (São Paulo).