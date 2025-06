Sánchez lamenta Chile fora de mais uma Copa: ‘Geração dourada está enterrada’

Sánchez analisa cenária da seleção do Chile - (crédito: Foto: Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

Após o revés por 2 a 0 para a Bolívia, o Chile está fora de mais uma Copa do Mundo, a terceira consecutiva (não jogou as da Rússia 2018 e do Catar 2022). Assim, Alexis Sánchez, um dos principais nomes da geração dourada, que conquistou a Copa América em 2015 e 2016, desabafou.

“Peço desculpas aos torcedores. Estou na seleção há 20 anos e nunca passei por essa situação antes. Estou triste, assim como o grupo. Vejo os jogadores tristes, mas futebol é assim”, afirmou.

Além disso, o jogador ressaltou que a geração “está enterrada” e se colocou à disposição para seguir com a seleção chilena para dar suporte aos mais jovens. O atleta é o maior artilheiro da história da seleção, com 52 gols em 168 partidas.

“A reformulação vem de três anos, a geração dourada terminou faz tempo, está enterrada. Só eu fiquei e, enquanto estiver em forma, espero ajudar os mais jovens”, destacou.

“Eu me vejo na seleção, seja para apoiar os jogadores mais jovens ou para ajudar o Chile. Estou saindo com tristeza porque o Chile não merece isso. As coisas foram muito mal feitas, e isso se refletiu na nossa forma de jogar”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.