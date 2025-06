São Paulo não perde para o Vasco em seus domínios há 10 jogos; veja números

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista chega ao confronto com vantagem no retrospecto recente, já que não perde para o time carioca em casa desde 2012.

Naquele ano, o Vasco venceu pela última vez em território paulista, com gol do lateral-direito Fagner, atualmente no Cruzeiro. Desde então, os dois times se enfrentaram dez vezes na capital paulista. O São Paulo venceu oito partidas e empatou outras duas. Inclusive, no último duelo no Morumbis, em 2023, o Tricolor goleou por 4 a 2.

VEJA: No reencontro, São Paulo nunca perdeu para Diniz no Morumbis

O encontro mais recente com mando do São Paulo aconteceu em outubro do ano passado, no Brinco de Ouro da Princesa. Na ocasião, o time paulista venceu por 3 a 0. Lucas Moura marcou duas vezes, e Luciano fechou o placar com uma grande atuação. Naquele jogo, o Vasco, treinado por Rafael Paiva, escalou Payet e Coutinho juntos, algo raro na temporada.

Ao longo desses dez confrontos invictos como mandante, o São Paulo também eliminou o Vasco em duas edições da Copa do Brasil: 2015 e 2021. O Tricolor venceu nos dois mata-matas. Por outro lado, a última vez que o Vasco pontuou em São Paulo foi no Brasileirão de 2020, quando Germán Cano balançou a rede no empate em 1 a 1.

Atualmente, as duas equipes vivem situações parecidas na tabela. O São Paulo, sob o comando de Zubeldía, ocupa a 13ª colocação, com 12 pontos. O Vasco aparece logo atrás, em 15º, com 10 pontos. No entanto, o time carioca ainda não somou nenhum ponto fora do Rio de Janeiro neste Brasileirão.

