Clubes definem regulamento do Campeonato Carioca-2026 em reunião na Ferj

Em reunião do Conselho Arbitral, na manhã desta quarta-feira (11), os clubes cariocas definiram o futuro Campeonato Carioca de 2026, na sede da Federação de Futebol do Rio (Ferj). Com isso, a próxima edição terá início no dia 21 de janeiro, com a redução para 10 datas no calendário das equipes que disputam a competição. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a decisão será em jogo único, diferente do que o torcedor carioca está acostumado. No encontro, o presidente da entidade, Rubens Lopes, explicou que a diminuição tem como objetivo evitar o acúmulo de partidas em intervalos curtos. Ele também citou que o foco é abrir espaço para outras competições como Copa do Brasil e Libertadores.

De acordo com o mandatário, está prevista apenas uma rodada no meio de semana, assim como o término do campeonato está programado para o dia 15 de março.

“Vamos reduzir essas datas para que os clubes possam começar o campeonato com sua força máxima. O calendário nacional termina dia 21 de dezembro. Tem férias dos atletas, está em negociação, mas tem pré-temporada. Não adianta querer começar o campeonato dia 10 de janeiro. Então imaginamos jogar esse campeonato entre 11 e 10 datas”, disse.

“Previsão de início dia 21 de janeiro. Por que? Para que não tenhamos acumulado domingo, quarta, domingo, quarta. A previsão do término no dia 15 de março. Apenas uma rodada no meio de semana. Com isso, tem espaço suficiente para outras competições, tipo Copa do Brasil e Libertadores. Esse período de 30 dias entre o término do Brasileiro e início do estadual, haverá período para férias, que devem ser fracionadas, e para a pré-temporada”, completou.

Regulamento do Carioca-2026

Dois grupos com seis clubes e seis datas disponíveis para fase de grupos. Cada clube joga com os seis adversários do outro grupo em turno único.

Assim, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam às quartas de final, disputada em jogo único.

Os quatro vencedores jogam as semifinais, com jogos de ida e volta.

Os quatro perdedores das quartas de final disputam a Taça Rio

Nas semifinais, os confrontos serão definidos por sorteio entre os vencedores de cada chave das quartas de final.

Final em jogo único.

1º colocado do Grupo A x 4º colocado do Grupo A

2º colocado do Grupo A x 3º colocado do Grupo A

1º colocado do Grupo B x 4º colocado do Grupo B

2º colocado do Grupo B x 3º colocado do Grupo B Sobre rebaixamento O clube com a pior campanha na fase de grupos é rebaixado de forma direta à Série A2. Já segundo time com menor pontuação na primeira fase disputará uma vaga na elite do Estadual com o vice-campeão da Série A2 de 2026.

