Dorival Jr vai relacionar dupla da base que encantou nos treinos do Corinthians

O Corinthians enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira (12), pelo Brasileirão, na Arena do time gaúcho. O técnico Dorival Jr deve apresentar novidades entre os relacionados. Os meio-campistas Bahia e Dieguinho, formados na base, devem aparecer na lista para o confronto.

Durante os treinos na pausa para a Data Fifa, os dois agradaram muito a Dorival. Inclusive, o treinador elogiou especialmente o desempenho com bola. A dupla, no entanto, deve ficar como opção no banco de reservas. A partida vale pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA: Depay fica? Yuri sai do Corinthians? Fabinho Soldado fala sobre atletas

Bahia tem mais chances de atuar. Aos 19 anos, se destaca pela versatilidade e pode cumprir diferentes funções em campo. Inclusive, ele estreou nos profissionais ainda no Paulistão, sob o comando de Ramón Díaz.

Dieguinho, com 17 anos, atua como atacante. Ele entrou nos minutos finais da vitória sobre o Sport, pelo Brasileirão, em Itaquera. Porém, outros nomes também podem surgir na lista. Assim, Kauê Furquim, atacante do sub-17 e já inscrito na CBF, corre por fora e pode ser relacionado. Os três jovens treinaram com a Seleção Brasileira antes da chegada dos convocados ao CT Joaquim Grava. Eles chamaram a atenção do técnico Carlo Ancelotti.

Momento do Corinthians

O Corinthians vai até a Arena do Grêmio em 11º lugar, com 15 pontos. O Grêmio aparece em 12º, também com 15. As duas equipes vivem momentos de instabilidade na temporada e já caíram na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.