Renato Gaúcho celebra chegada de Soteldo ao Fluminense: ‘Vai cair nas graças da torcida’

O Fluminense anunciou, na última terça-feira (11), a contratação do atacante Yeferson Soteldo. Assim, o venezuelano, de 27 anos, que defendia as cores do Santos, chega para reforçar o clube carioca na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O técnico Renato Gaúcho, então, voltará a trabalhar com o atleta e mandou uma mensagem de boas-vindas.

“É um privilégio trabalhar de novo com ele. Tenho certeza que já já vai cair nas graças da torcida, porque é um jogador bastante objetivo com a bola. Um atleta que tem a característica de um para um”, disse Renato Gaúcho à FluTV.

Dessa forma, o jogador, que estava à serviço da seleção da Venezuela durante a Data Fifa, irá se juntar ao elenco tricolor em Colúmbia, nos Estados Unidos, local de preparação para o torneio.

O atacante se profissionalizou pelo Zamora (VEN) e possui passagens por Huachipato (CHL), Universidad de Chile (CHL), Toronto FC (CAN) e Tigres (MEX). No Brasil, além do Peixe, teve uma passagem pelo Grêmio, onde conheceu o atual comandante do Flu.

Por fim, o Tricolor está no Grupo F e estreia na competição no próximo dia 17. O jogo contra o Borussia Dortmund (ALE) acontece às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

