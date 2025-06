Fortaleza x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

No Z4, Fortaleza e Santos se enfrentam no Castelão nesta quinta-feira (12) - (crédito: Foto: Arte jogada10)

Fortaleza e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem situações complicadas: estão na zona de rebaixamento e dependem somente de si para sair do Z4. A bola rola às 19h30 no Castelão, em Fortaleza.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Record (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

Com 10 pontos em 11 rodadas, o Leão do Pici, comandado por Juan Pablo Vojvoda, tem deixado a desejar no Brasileirão. Na rodada anterior, por exemplo, foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0. Dessa forma, a pausa da Data Fifa serviu para o treinador argentino corrigir erros e fazer ajustes no time.

Além disso, somente a vitória garantirá ao Fortaleza a permanência fora da zona de rebaixamento durante o intervalo do Mundial de Clubes. No setor ofensivo, Breno Lopes, carrasco do Santos e Lucero, que perdeu a titularidade recentemente, mas deve retornar à equipe, são as principais esperanças de gols.

Como chega o Santos

Enquanto o Fortaleza tenta se recuperar, o Santos vive situação ainda mais delicada. O Peixe ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos em 11 jogos, e vem de derrota para o Botafogo, na Vila Belmiro. Para piorar, Neymar foi expulso na última partida e, portanto, será desfalque nesta rodada.

VEJA: Neymar visita vestiário da Seleção Brasileira e avisa: ‘Estou nos planos’

Dessa maneira, sob o comando de Cleber Xavier, o time deve iniciar o jogo com Guilherme e Deivid Washington no ataque. Já o meio-campo será municiado por Rollheiser, que tenta dar mais criatividade ao setor. Por outro lado, o Santos está eliminado da Copa do Brasil e, assim, tem apenas o Campeonato Brasileiro como foco para o restante da temporada.

FORTALEZA x SANTOS

Campeonato Brasileiro – 12ª rodada

Data-Hora: 12/6/2025 (quinta-feira), às 19h30

Local: Estádio do Castelão – Fortaleza

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Mancha e Bruno Pacheco; Welison, Elimiano Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS: Brazão; Souza, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, Rincon, Barreal e Rollheiser, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa e Celso Luiz da Silva (Ambos de MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.