Veja o balanço dos jogadores do Flamengo na Data-Fifa

Com o fim da Data-Fifa, o torcedor do Flamengo pode respirar tranquilo, porque seus jogadores não sofreram nenhuma lesão. O Rubro-Negro teve sete atletas convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em junho.

Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Wesley e Gerson estavam com a Seleção Brasileira. Além deles, Guillermo Varela e Arrascaeta defenderam o Uruguai. Nenhum deles sofreu lesão. Agora, todos retornam ao clube para se reapresentar e viajar nesta quarta-feira (11) aos Estados Unidos rumo ao Mundial de Clubes.

Brasil

Com Zenit de olho, Gerson foi o que teve mais destaque na Seleção. Titular diante do Equador, o jogador correspondeu e ajudou nas construções de ataque. Diante do Paraguai, ele entrou no segundo tempo, mas também manteve a mesma tônica.

Alex Sandro não teve grande desempenho contra Equador e Paraguai. Apesar disso, ele não comprometeu o jogo e saiu discreto em primeiros jogos de Carlo Ancelotti. Por fim, Danilo entrou nos minutos finais na vitória sobre os paraguaios e quase não encostou na bola. Léo Ortiz e Wesley sequer entraram em campo nesta Data-Fifa.

Uruguai

Arrascaeta, afinal, foi grande destaque do Flamengo no período. Diante da Venezuela, o camisa 10 foi decisivo, teve boa atuação, criou boas oportunidades em lances de bola parada e acertou lindo chute que abriu vantagem segura para a seleção uruguaia no placar.

Por fim, Varela foi seguro, mas sem grande desempenho diante dos adversários. Foi titular contra o Paraguai e entrou no decorrer do jogo diante da Venezuela.

Jogadores em recuperação

A equipe de Filipe Luís poderia ter mais atletas nas seleções. De La Cruz ainda se recupera de uma entorse no joelho esquerdo e ficou fora da lista do Uruguai. Gonzalo Plata, que foi pivô de uma grande polêmica, chegou a ser convocado, mas depois de avaliado foi liberado. Ele teve um edema ósseo no joelho direito.

Além deles, Viña, que acabou de se recuperar de uma lesão grave no joelho direito, que o tirou dos gramados por dez meses, ainda não retornou à seleção uruguaia. Por fim, Erick Pulgar ficou de fora novamente da seleção do Chile por opção técnica.

