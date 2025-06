Fifa condena Botafogo a pagar quantia milionária por Thiago Almada; entenda

A Fifa condenou o Botafogo por não pagar a contratação de Thiago Almada, que veio do Atlanta FC, dos Estados Unidos, e atualmente está no Lyon-FRA. Assim, a determinação é de que o Alvinegro pague, de forma imediata, o valor de US$ 21 milhões (R$ 117 milhões), além de juros e multa de US$ 150 mil (R$ 835 mil). A informação é do portal “UOL”.

A determinação inicial aconteceu em fevereiro, e o caso foi parar na Players’ Status Chamber. A entidade, então, estipulou que o clube pagasse a quantia dentro de 45 dias após a notificação, com a possibilidade de haver sanções e proibição de registro de novos atletas. O Alvinegro recorreu e não entrou na lista de punidos, tanto que contratou reforços para o Mundial.

Dessa forma, a negociação era no valor total de US$ 21 milhões, com pagamentos de parcelas a cada três meses até setembro de 2026. As duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões), e a maioria seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões). Até o momento, o Botafogo já deveria ter pago US$ 10 milhões (R$ 55,7 milhões).

Por outro lado, o clube, que contratou o advogado catalão, Joan Milà, entende a negociação de forma diferente. Isso porque jogadores que vão para a MLS podem ficar com 10% dos direitos econômicos. A diretoria da Estrela Solitária acredita que Almada foi obrigado a ceder esse percentual ao Atlanta FC.

Diante disso, o Alvinegro reitera que o valor é de US$ 6 milhões (as duas primeiras parcelas), e não US$ 21 milhões. O Tribunal da Fifa discordou do posicionamento do clube e manteve o montante integral. Agora, o Glorioso terá que recorrer novamente para tentar adiar a cobrança.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.