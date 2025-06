Gustavo Martins e Ronald protagonizam disputa por vaga de titular no Grêmio

A preparação para o duelo contra o Corinthians, pela 12ª rodada do Brasileirão, nesta quinta (12), na Arena, marcará novo capítulo na briga pela vaga de titular na lateral direita do Grêmio. Ainda sem os três jogadores que atuam originalmente na posição, o zagueiro Gustavo Martins e o volante Ronald são os principais candidatos. A escolha dependerá da estratégia de jogo que terá a preferência do técnico Mano Menezes.

Igor Serrote, João Lucas e João Pedro continuam no departamento médico. Com isso, as improvisações despontam como as melhores soluções. Caso a opção seja pelo zagueiro Gustavo Martins, o camisa 53 possibilita uma maior consistência defensiva. Especialmente pela marcação e a bola aérea serem suas principais características. Em contrapartida, Gustavo Martins dificilmente é opção no momento em que o Imortal está no ataque. Inclusive, o zagueiro foi o dono da posição nos dois compromissos anteriores do Tricolor Gaúcho. No caso, as vitórias sobre Sportivo Luqueño pela Sul-Americana e Juventude pelo Brasileirão.

Na parte defensiva, o saldo foi positivo. Em jogadas aéreas levou perigo com cabeçadas, pois quase marcou gols. Ou seja, se tornou uma alternativa em lances em que a bola vai para a área, seja em cobranças de falta ou de escanteio. Por outro lado, Ronald se encaixaria em um plano de jogo em que haveria a necessidade em melhorar a qualidade do passe na saída de bola. Além de um jogador mais participativo na criação de jogadas. Ele é originalmente um volante, que tem a marcação, capacidade física para cobrir os espaços, auxílio na transição ofensiva e qualidade na saída de bola como suas aptidões.

Grêmio passa por início de reação no Campeonato Brasileiro

O Grêmio recebe o Corinthians, nesta quinta-feira (12), na Arena, e se encontra em um momento de recuperação no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Grêmio vem de duas vitórias seguidas, que o ajudaram a deixar a zona de rebaixamento.

Um novo triunfo seria significativo para a equipe alcançar a primeira parte da tabela de classificação. Principalmente antes da paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook