Cidades-sede revelam relógio de contagem regressiva para a Copa do Mundo

É isso mesmo, torcedor! Faltam exatamente 365 dias para o início da próxima Copa do Mundo. Dessa forma, as 16 cidades-sede inauguraram relógios com contagem regressiva para o pontapé inicial para o Mundial, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os relógios estão em locais centrais dessas cidades e farão a contagem regressiva até a meia-noite de 11 de junho de 2026, quando o maior evento esportivo do mundo começará na América do Norte.

Ocorrerão, assim, eventos comunitários locais e celebrações com stakeholders em todos os locais. Cada cidade-sede, aliás, também revelará um vídeo com uma celebridade ou personalidade local, destacando o que torna sua cidade única.

Gianni Infantino celebra Copa do Mundo

A edição de 2026 será a maior da História, sendo a primeira com 48 seleções. Ela deve receber 6,5 milhões de torcedores, segundo estimativa da própria Fifa.

“Daqui a um ano, o maior espetáculo de futebol do planeta certamente cativará o mundo como nunca antes. Isso é mais do que um torneio, é uma celebração global de conexão, união e paixão. Em todos os cantos do mundo, sonhos estão se tornando realidade, à medida que as seleções se classificam e os torcedores fazem seus planos para fazer parte da história, em contagem regressiva para a maior Copa do Mundo da Fifa de todos os tempos”, revelou Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol.

Já são 13 seleções com vaga na Copa do Mundo. Os três países sede; Canadá, Estados Unidos e México; três da Conmebol; Argentina, Brasil e Equador; cinco da Ásia; Irã, Japão, Uzbequistão (inédito), Coreia do Sul e Jordânia (estreante); e uma da Oceania; a Nova Zelândia.

Confira o momento da revelação do relógio em Kansas City (EUA)

Clark Hunt and Cliff Illig help reveal the Official Countdown Clock ? #KCCountdown pic.twitter.com/Hkle5GgzFA — FIFA World Cup 26 Kansas City (@FWC26KansasCity) June 11, 2025

