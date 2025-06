Com Andrey Santos, Chelsea anuncia inscritos para o Mundial de Clubes

O Chelsea divulgou, nesta quarta-feira (11), a lista de inscritos para o Mundial de Clubes. Entre os 28 nomes para a competição, está o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco. No mesmo grupo do Flamengo, o time inglês estreia na segunda-feira, às 16h, diante do Los Angeles FC.

O único brasileiro da lista é o meia Andrey Santos, ex-Vasco. Convocado por Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, ele passou a última temporada no Strasbourg, da França, e retornou ao Chelsea novamente.

Além dele, os Blues também inscreveram Essugo, Sarr e Delap, contratados nessa janela de transferências. O clube inglês ultrapassou R$ 450 milhões em reforços na “janela extra” para o Mundial de Clubes.

Flamengo e Chelsea, aliás, irão medir forças no dia 20 de junho, na segunda rodada da fase de grupos, no Lincoln Financial Field. Antes disso, porém, o Rubro-Negro estreia no Mundial de Clubes diante do Espérance (TUN), no dia 16, no mesmo estádio. Por fim, o Fla encerra a campanha na primeira fase em 24 do mesmo mês, contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium.

Inscritos do Chelsea

Os atletas relacionados: Robert Sanchez, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Pedro Neto, Enzo Fernandez, Liam Delap, Cole Palmer, Noni Madueke, Filip Jorgensen, Dario Essugo, Nicolas Jackson, Andrey Santos, Christopher Nkunku, Mamadou Sarr, Kiernan Dewsbury-Hall, Trevoh Chalobah, Reece James, Moises Caicedo, Malo Gusto, Aaron Anselmino, Tyrique George, Josh Acheampong, Marc Guiu, Mike Penders, Gaga Slonina e Romeo Lavia.

