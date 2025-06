Fendi + Dolce & Gabbana: look de Mavie, filha de Neymar, é avaliado em mais de R$ 10 mil

Mavie vai a leilão do Instituto Neymar Jr com look de mais de R$ 10 mil - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Acostumada aos holofotes, Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, tornou-se um dos principais destaques do leilão beneficente promovido pelo Instituto do camisa 10 do Santos, na noite de terça-feira (10). Embora o evento tenha reunido diversas celebridades e contado com lotes milionários — como a camisa autografada por Pelé arrematada por R$ 500 mil —, o visual da pequena atraiu olhares e gerou ampla repercussão nas redes sociais.

Mavie surgiu com um vestido infantil em tons marrom e preto, com mangas curtas, saia evasê e a logomarca da grife italiana Fendi exibida por toda estampa. A peça é avaliada em R$ 8.612 mil. Dois laços cor-de-rosa aplicados na altura da cintura completam o design do modelo, conferindo delicadeza ao visual.

Para compor o look, a filha do astro usou sapatilhas da Dolce & Gabbana — essas avaliadas em R$ 3.249 mil. Combinadas a meias pretas e detalhes brilhantes no calçado, o conjunto totalizou R$ 11.861. O preço, porém, pode variar entre fornecedores e disponibilidade em sites personalizados, podendo custar cerca de R$ 5,3 mil.

realizado no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Interação de Mavie com o público

Além de acompanhar os pais no tapete azul, a pequena subiu ao palco durante o evento e interagiu com convidados. Ela, sempre simpática e divertida, posou sorridente no colo de familiares e amigos próximos à família.

Leilão de Neymar reúne celebridades

A quinta edição do leilão contou com a presença de nomes como Roberto Justus, Ana Paula Siebert, Rodrigo Faro e Vera Viel. Itens exclusivos e experiências de luxo compuseram os lotes. Entre os destaques estavam uma coroa cravejada com safiras, uma viagem à China com Felipe Massa e um cruzeiro de sete noites no Caribe.

