Sané deixa o Bayern para acertar com o Galatasaray

O ponta Leroy Sané é o novo reforço do estrelado time do Galatasaray (TUR). Nesta terça-feira (11/6), o jogador do Bayern de Munique viajará a Istambul para realizar exames médicos e, assim, fechar contrato de três anos com o atual tricampeão turco.

As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado internacional. O vínculo de Sané com os bávaros chega ao fim no dia 30 deste mês, o que o permite, dessa forma, assinar pré-contrato com qualquer clube sem custos. Ele passou as últimas cinco temporadas no time alemão.

Por lá, marcou 61 gols e contribuiu com 51 assistências em 220 aparições. Sané chegara ao Bayern em 2020/21 após quatro anos no Manchester City. Os Bávaros pagaram cerca de R$ 334 milhões à época para tirá-lo do time de Pep Guardiola, aliás. No Bayern, conquistou quatro vezes a Bundesliga, além de duas Supercopas da Alemanha – sem nunca se firmar como titular absoluto, porém.

No Galatasaray, encontrará jogadores como Mertens, Álvaro Morata, Lucas Torreira, Gabriel Sara e Davinson Sánchez. O craque do time – Victor Osimhen – não deve seguir no elenco, o que abriu espaço para o atacante alemão, que receberá, segundo o The Athletic, 15 milhões de euros por ano. Isso dá cerca de R$95 milhões no câmbio atual.

