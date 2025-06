Antes do duelo com o Atlético, Inter já cria expectativas com volta da temporada

Zagueiro Mercado é um dos jogadores do Inter que já treina com bola, mas ainda não apresenta condições de voltar a entrar em campo - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O grupo de jogadores do Inter passará nesta quarta-feira (11) pela última sessão de treinos antes do duelo contra o Atlético e da paralisação na temporada. Posteriormente à atividade, a delegação colorada viaja para Belo Horizonte, onde enfrentará o Galo na quinta, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

Depois do embate com o Galo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, os atletas ganharão um descanso de 15 dias. No caso, entre os dias 13 e 27 de junho. Após isso, o elenco entrará em uma espécie de mini pré-temporada. Em aproximadamente duas semanas, a comissão técnica implementará um processo de intensificação da parte física, tática e técnica. Afinal, o planejamento do Inter é que retornem aos compromissos na segunda metade da temporada nas melhores condições.

Ao mesmo tempo, depois do recesso, a esperança do Internacional é que o time conte com a volta de peças essenciais. Afinal, o goleiro Rochet, os zagueiros Mercado, Victor Gabriel e o atacante Carbonero ainda se recuperam de problemas no departamento médico. O camisa 41 ainda está em fase de transição física por uma contusão nos ligamentos do tornozelo.

Retornos mais imediatos, já no embate contra o Atlético, o técnico Roger Machado provavelmente terá um trio de reforços no setor ofensivo. Isso porque os atacantes Borré, Ricardo Mathias e Valencia devem voltar a estar disponíveis. Por outro lado, a previsão do tratamento do lateral-direito Bruno Gomes, o lateral-esquerdo Bernabei e do volante Fernando exige mais tempo para retornarem às melhores condições. A única indefinição envolve o atacante Vitinho, que se recupera de uma cirurgia no cotovelo esquerdo, após exames constatarem uma fratura.

O comandante levou a campo o provável time que iniciará o embate contra o Galo, nesta quinta-feira (11). A única indefinição fica no meio de campo. No caso, se o treinador escalará três volantes ou sacará um deles para utilizar um jogador mais criativo. Com isso, há a chance de Bruno Tabata estar entre os 11 iniciais. Ele é o único meio-campista que participa dos treinos com o elenco em Porto Alegre.

Uma outra alternativa, Gustavo Prado estava a serviço do Brasil sub-20 na Data Fifa. Afinal, a Seleção de base enfrentou a Coreia do Sul em um jogo amistoso em Cairo, no Egito, e o camisa 47 marcou um dos gols do triunfo. Desta forma, o possível time titular do Internacional deve ser: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Gustavo Prado (Tabata, Thiago Maia), Romero e Wesley; Ricardo Mathias.

No retorno das partidas, em julho, o primeiro adversário do Internacional será o Vitória, também pelo Brasileirão, em Porto Alegre. O embate, aliás, ainda não conta com uma definição de data, mas deve ocorrer entre os dias 12 e 13 de julho.

