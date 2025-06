Danilo fala sobre possível saída de Gerson do Flamengo: ‘Que escolha o melhor’

Companheiros no Flamengo e também na Seleção Brasileira, o zagueiro Danilo falou sobre a possibilidade de Gerson deixar a equipe carioca. Afinal, o meia recebeu uma proposta para reforçar o Zenit, da Rússia. O defensor ressaltou que ainda não teve uma conversa direta sobre esse assunto, mas espera que ele faça a melhor escolha para ele e sua família.

“Não, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Estávamos concentrados na seleção brasileira. É uma escolha muito pessoal, a vida e carreira de cada um. Desejo que ele escolha o melhor”, disse o defensor, questionado ainda sobre qual conselho daria ao volante sobre a decisão que poderá tomar. “Que ele escolha o melhor para ele e para a família dele”, disse Danilo na zona mista após vitória da Seleção Brasileira.

Em contrato com o Flamengo até 2030, Gerson recebeu uma proposta do Zenit-RUS, que ofereceu um salário maior ao jogador. Além disso, o clube russo sinalizou que estaria disposto a pagar a multa do volante, avaliada em aproximadamente R$ 160 milhões. Assim, a decisão fica totalmente nas mãos do jogador.

O meia de 28 anos deve definir o seu futuro somente após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O jogador está na segunda passagem pelo time carioca, sendo que a primeira foi de 2019 a 2021, até ser negociado ao Olympique de Marselha-FRA. Após passagem pelo OM, Gerson foi recomprado pelo Flamengo.

Posicão do presidente do Flamengo

Após definição do regulamento do Campeonato Carioca 2026, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi simples e claro ao dizer sobre a saída do volante Gerson do Flamengo.

“Não tenho algo a falar sobre esse assunto. Não vou falar sobre Gerson”, disse o mandatário rubro-negro.

Afinal, ele esteve no conselho arbitral que definiu mudanças para o Carioca de 2026. O Flamengo embarca na noite desta quarta-feira (11) para o Mundial de Clubes, que será nos Estados Unidos.

