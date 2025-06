Gerson aceita proposta do Zenit e deixa o Flamengo após Mundial de Clubes

Volante e capitão, Gerson deixará o Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes. O meia bateu o martelo e decidiu aceitar a proposta do Zenit, da Rússia. Os russos pagarão os 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) da multa rescisória. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

O clube carioca não abre mão de receber o valor integral e à vista. Gerson assinará com o Zenit por cinco temporadas. O meia ficou balançado por conta da parte esportiva, mas o salário, considerado “irrecusável”, pesou na decisão.

Na Europa, o “Coringa” vai triplicar os seus vencimentos em relação ao que ganhava no Rio de Janeiro. O vínculo entre as partes terá duração de cinco anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2030. Porém, o jogador exigiu que a transferência se concretizasse apenas depois da competição, que terá início no sábado (14), nos Estados Unidos.

No contrato de Gerson com o Flamengo, há um acordo pelo direito de imagem. Quem romper vai ter que pagar todo o restante do vínculo que daria um total de R$ 36 milhões. O Rubro-Negro estuda brigar e cobrar na Justiça do jogador o pagamento deste valor. Afinal, a negociação se estendeu por muito tempo.

O meia foi peça fundamental em conquistas recentes do Flamengo, como a Libertadores e o Brasileirão. Sua volta ao clube, em 2023, foi marcante, mas agora ele busca um novo desafio na Europa. O Zenit ganha um reforço de alto nível para suas ambições.

