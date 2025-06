Real Madrid divulga relacionados para o Mundial com reforços e Militão; veja a lista

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira (11), a lista de jogadores relacionados para a disputa do Mundial de Clubes. A delegação terá 34 jogadores, incluindo reforços que chegaram nesta janela extra de transferências, além do técnico Xabi Alonso, que assumiu no lugar de Carlo Ancelotti.

Na lista, destaca-se as presenças do jovem zagueiro Huijsen e do lateral-direito Alexander-Arnold, recém-chegados do Bournemouth e Liverpool, respectivamente. Assim, juntam-se a eles o plantel já estrelado dos Merengues, com Mbappé, Vini Jr, Rodrygo, Bellingham e cia.

Luka Modric fará sua despedida do Real Madrid. Após 12 anos, o croata anunciou sua saída do clube, e o Mundial, afinal, será o último torneio com a camisa merengue. Além do meia, quem também integra os relacionados é o zagueiro Éder Militão, que se recuperou de grave lesão em um dos joelhos.

???? Nossa lista de jogadores inscritos para a Copa do Mundo de Clubes!@FIFACWC | #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/3vPQmkv9oA — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadridpt) June 11, 2025

O Real Madrid estreia no Grupo H do Mundial diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no dia 18. Em seguida, enfrenta os mexicanos do Pachuca no dia 22. Por fim, fecha a chave diante do RB Salzburg, no dia 26.

Veja os relacionados do Real Madrid para o Mundial

Goleiros: Courtois, Lunin, Fran González e Mestre.

Defensores: Carvajal, Éder Militão, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea e Diego Aguado.



Meio-campistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Chema e Martio Martín.



Atacantes: Vini Jr, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Gonzalo e Victor Muñoz.

