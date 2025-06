Matheus Martins deve desfalcar o Botafogo na estreia do Mundial de Clubes

O Botafogo deve ter um desfalque importante para o jogo contra o Seattle Sounders pela estreia do Mundial de Clubes. O atacante Matheus Martins, que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda, ficou fora dos dois primeiros dias de treino, e a tendência é que ele não jogue no Lumen Field.

O camisa 11, aliás, não entra em campo desde o jogo de ida contra o Capital-DF, pela terceira fase da Copa do Brasil, e faz período de transição física. Por conta disso, a tendência, assim, é que fique fora do primeiro duelo no torneio.

Além de Matheus Martins, Cuiabano também não treinou com bola nesta quarta-feira (11). O camisa 66, afinal, fez apenas trabalhos específicos com bola e físicos ao lado do gramado. Diferentemente de Matheus, a tendência é que o lateral fique, pelo menos, no banco do Botafogo na estreia.

O Botafogo está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes O Alvinegro estreia neste domingo, às 23h (horário de Brasília), contra o Seattle Sounders, no Lumen Field. O atual campeão da Libertadores também vai enfrentar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na fase de grupos.

