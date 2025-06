Com brasileiros, Espérance divulga inscritos para o Mundial de Clubes

Adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes, o Espérance-TUN divulgou oficialmente a lista de jogadores para torneio da Fifa. A partida entre os dois times acontece no dia 16 de junho, a próxima segunda-feira. No total, a equipe da Tunísia vai levar 24 atletas para a competição.

Entre eles, Rodrigo Rodrigues e Yan Sasse, destaques do time na atual temporada, estão na lista do time da Tunísia. Aliás, o atacante Youcef Belaili também deve ser alvo de preocupação para a defesa rubro-negra.

O Espérance, aliás, será o primeiro obstáculo do Flamengo no Mundial de Clubes. A participação do Rubro-Negro na rodada inicial será no dia 16 de junho, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). Depois, o Fla segue na Filadélfia para enfrentar o Chelsea, no dia 20, às 15h. Por fim, a última rodada da fase de grupos reserva Flamengo x Los Angeles FC no dia 24, às 22h.

Inscritos do Espérance

GOLEIROS: Béchir Ben Said, Amenallah Memmiche e Sedki Debchi;

DEFENSORES: Mohamed Ben Ali, Raed Bouchniba, Amine Ben Hamida, Ayman Ben Mohamed, Yassine Meriah, Amine Tougai, Hamza Jelassi e Aziz Koudhai;

MEIAS: Khalil Guennichi, Onuche Ogbelu, Houssem Tka, Wael Derbali, Abdramane Konate, Chiheb Jebali, Haythem Dhaou e Yan Sasse;

ATACANTES: Youcef Belaili, Rayane Hamrouni, Sepho Mokwana, Rodrigo Rodrigues e Achraf Jabri.

