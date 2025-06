Brasil sub-20 encerra Data-Fifa com dois empates e uma vitória

A Seleção Brasileira sub-20 realizou dois amistosos nesta Data-Fifa, visando sua preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontece entre setembro e outubro. Nos últimos dias, o Brasil empatou com a Islândia e com Arábia Saudita e goleou a Coreia do Sul nos embates preparatórios que aconteceram no Egito.

A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes começou a Data-Fifa empatando com a Seleção Sub-21 da Islândia por 0 a 0. O Brasil sub-20 dominou as ações da partida, liderando estatísticas como posse de bola e número de finalizações. Aliás, foram 13 chutes ao todo, mas nenhum deles acertou o alvo. Os europeus, por sua vez, pouco fizeram diante dos jovens brasileiros e praticamente não ofereceu perigo em nenhum momento do jogo.

O Brasil sub-20 teve como time base nesta Data-Fifa: Felipe Longo (Corinthians); Leandrinho (Al-Shabab), Iago (Flamengo), João Souza (Flamengo) e JP Chermont (Santos); Breno Bidon (Corinthians), João Cruz (Athletico-PR) e Rayan Lucas (Flamengo); Rayan (Vasco), Gustavo Prado (Internacional) e Deivid Washington (Santos).

Já no duelo contra a Arábia Saudita, o Brasil ficou no empate em 1 a 1. O técnico Ramon Menezes repetiu a escalação titular e Deivid Washington marcou o gol brasileiro, de pênalti.

Por fim, a Canarinho encerrou a série de amistosos contra a Coreia do Sul e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Rayan Lucas, do Flamengo, Luighi, do Palmeiras, Deivid Washington, do Santos e Gustavo Prado, do Internacional.

Aliás, esta Data Fifa está sendo considerada por Ramon Menezes como um período de testes voltados à preparação para a Copa do Mundo Sub-20. O Brasil está no Grupo C do Mundial, com México, Espanha e Marrocos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.