Dinenno é apresentado no São Paulo e revela conversa com Calleri: ‘Falou muito bem’

O São Paulo apresentou nesta quarta-feira (11/6), o atacante Juan Dinenno. O argentino assinou um contrato de seis meses, que pode ser renovado automaticamente em caso de metas atingidas. O jogador, logo em suas primeiras palavras, demonstrou muita vontade de entrar em campo com a camisa do Tricolor e revelou uma conversa em particular com seu compatriota Calleri, para fechar acordo com o Soberano.

“É muito difícil você sentir que não consegue fazer o que mais ama no mundo. Foi um período de frustrações para mim. Por isso, falei com o Calleri que isso é normal e ele conta com mais um amigo para apoiá-lo se precisar. Ele foi muito receptivo, falou muito bem do clube e me ajudou muito no primeiro dia. A gente conversou sobre processos e dificuldades, mas acho que é uma coisa difícil de se aconselhar. É algo pessoal. Contar com apoio é muito importante e estou muito contente de encontrar um grupo muito bom”, falou Dinenno.

Contudo, o centroavante vem de um longo tempo de inatividade. Afinal, ele sofreu uma grave lesão no joelho direito que tirou ele de campo por quase todo o ano de 2024. Recuperado, ele disputou cinco partidas com a camisa do Cruzeiro, mas não conseguiu recuperar seu espaço.

“No ano passado, a primeira lesão que tive foi uma hérnia originada de uma pancada na costela. A gente acha que tudo vai ficar bem, mas acontecem coisas. Dificilmente você pode prever isso. Fizemos uma recuperação conservadora de início e depois operei. Mas o processo é lento. Quando aparece um trauma assim, derruba a gente. Mas, venho em um bom momento físico, já me recuperei e tive uma boa sequência de treinamentos. Estou com falta de ritmo normal, mas não é um impedimento. Jogador tem que estar preparado para tudo, na parte mental e física. E eu estou”, completou.

Dinenno reencontrará um treinador conhecido

Agora no São Paulo, Dinenno vai reencontrar Luis Zubeldía, que foi o responsável por levá-lo ao Racing, da Argentina, clube que o revelou. E o centroavante já teve uma primeira conversa com o treinador.

“A conversa foi muito específica sobre o que ele esperava de mim dentro do elenco, não vou contar tudo, mas foi uma introdução ao grupo, na parte técnica e no que ele precisava de mim. Na parte pessoal também. Foi uma conversa rápida pelos exames, treinos, mas já sou mais um do time”, finalizou.

Já inscrito, ele pode fazer sua estreia pelo São Paulo já nesta quinta-feira (12/6). O Tricolor encara o Vasco, às 21h30, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

