Bobadilla presta depoimento após acusação de xenofobia

O volante Bobadilla, do São Paulo, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (11/6). Ele está sendo acusado por Miguel Navarro, do Talleres, de xenofobia. O caso aconteceu no dia 27 de maio, quando as duas equipes se enfrentaram no Morumbis, pela Copa Libertadores.

O depoimento durou cerca de uma hora e meia. Bobadilla chegou à Polícia Civil às 14h20 e deixou o local às 16h, ao lado do advogado Pedro Iokoi, mas não falou com os jornalistas. Em entrevista ao ”ge”, alguns dias atrás, o paraguaio deu sua versão sobre o acontecimento e disse ter sido atacado primeiro.

“O que aconteceu foi o que acontece em todos os jogos. Todos os jogos. Em todos existe discussões, ofensas. E o próprio Navarro me disse que não queria que as coisas acontecessem daquela forma, com a repercussão que foi gerada. Ele também me pediu desculpas porque também me ofendeu, e ele entendeu que eu não tive intenção alguma em ofender suas origens. Ele me provocou primeiro. Disse “Boludo, hijo de puta”. E eu respondi “venezuelano de merda”, e não de fome como disseram”, disse Bobadilla.

Depois do acontecimento, o volante publicou um vídeo de desculpas pelo caso. Contudo, Bobadilla também conversou por telefone com Navarro para se desculpar, por acreditar que a publicação que havia feito nas redes sociais não seria suficiente.

Pelo ocorrido, o jogador pode ser suspenso de competições da Conmebol. Aliás, a legislação brasileira enquadra casos de xenofobia como crimes de racismo. Em caso de condenação, a pena pode variar de dois a cinco anos de prisão.

