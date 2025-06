Seleção Sub-20 retorna do Egito invicta e com aprendizado para Mundial

A Seleção Brasileira sub-20 retornou ao Brasil nesta quarta-feira (11/06) trazendo na bagagem muito aprendizado para o Campeonato Mundial da categoria, que será disputado em setembro e outubro, no Chile. Aproveitando a Data Fifa, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes fez três amistosos no Cairo, capital do Egito, e voltou com uma vitória, dois empates e muitas definições.

“Tivemos um nível de enfrentamento muito bom no Egito, contra três escolas bem distintas. E duas delas estarão no Mundial com a gente. E foi bom ter a possibilidade de ver novos atletas. Levamos um grupo forte, com oito jogadores que estiveram no Sul-Americano e foram campeões. Foi uma viagem longa, com praticamente um dia para treinar. Entre os jogos, só conseguíamos mesmo fazer trabalhos mais leves de recuperação. Vamos por mais”, analisou Ramon.

O 23 nomes que estiveram nesta Data Fifa foram os goleiros Felipe Longo, Lucas Furtado e Aranha, os zagueiros Iago, Robson, João Souza e Benedetti, os laterais Pedro Lima, JP Chermont, Derik e Leandrinho, os meias Rayan Lucas, Moscardo, Breno Bidon, João Cruz, Gabriel Carvalho e Matheus Alves, e os atacantes Gustavo Prado, Rayan, Gustavo Nunes, Matheus Gonçalves, Luighi e Deivid Washington.

O Brasil está no Grupo C do Mundial Sub-20, com México, Marrocos e Espanha, já considerado o “Grupo da Morte”.

Como foi os jogos da Seleção Sub-20

O Brasil, que fez todos os jogos no Estádio 30 de Junho, estreou contra o time sub-21 da Islândia, no dia 5. Contudo, em um empate sem gols, apesar das 18 finalizações, contra apenas sete do adversário. Aliás, segundo Ramon, um bom teste, contra “uma equipe muito forte fisicamente e taticamente bem arrumada”. Além disso, lembrou que muitos dos jogadores vestiram a camisa da seleção brasileira pela primeira vez.

Apenas dois dias depois, novo empate (1×1, gol de pênalti do atacante Deivid Washington), desta vez contra a Arábia Saudita, que também disputará o Mundial Sub-20. Desempenho um pouco abaixo do esperado, como admite Ramon, mas de uma importância absurda por ter sido contra uma escola diferente, e que até poderá cruzar o caminho do Brasil no Chile daqui a pouco mais de três meses.

Por fim, no dia 9, sonora goleada de 4 a 0 sobre a Coreia do Sul, outra seleção classificada para o Mundial. Os gols acabaram sendo marcados por Rayan Lucas, Gustavo Prado, Luighi e Deivid Washington, com destaque para João Cruz, que deu duas assistências. Segundo o treinador, os atletas já entenderam melhor o trabalho e o comportamento foi muito bom, até mesmo com as alterações feitas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.