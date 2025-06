Estrela Amadora rebate Flamengo sobre dívidas: ‘Acreditamos na Justiça’

Na última terça-feira (10), o Flamengo acusou o Estrela Amadora, de Portugal, de manobras jurídicas para adiar pagamentos de dívidas com relação às compras do volante Igor Jesus e o atacante André Luiz. Depois disso, o clube português também se posicionou sobre o caso e rebateu o Rubro-Negro.

“O presidente do Flamengo e o próprio clube parecem considerar-se acima da lei. Na ótica dele, os clubes não deveriam recorrer aos mecanismos legais que têm ao seu dispor para defender os seus interesses. Em contraste, aqui em Portugal, no Estrela da Amadora, acreditamos na justiça e no respeito pelas instituições”, em trecho da nota.

Além disso, o clube reforçou que não se utiliza de “antigos parceiros como instrumentos de manobra para disputas políticas internas”. Ainda acrescenta que trabalha com “seriedade, dentro de campo e fora dele”.

Por fim, portugueses frisam vão atuar sem “pressão pública ou à manipulação mediática, como infelizmente tem sido prática recorrente do atual presidente do Flamengo”.

As negociações do Flamengo

No meio do ano passado, o Flamengo vendeu tanto André, que já estava emprestado ao time português, quanto Igor Jesus ao Estrela Amadora por 500 mil euros e 2 milhões de euros, respectivamente (R$ 2,8 milhões e R$ 12,5 milhões na cotação da época). No entanto, o clube não pagou nenhuma parcela. Com isso, a diretoria rubro-negra calcula ter direito a receber mais de R$ 34 milhões pelos dois jogadores.

Além disso, a Estrela Amadora já revendeu os dois jogadores: o atacante para o Rio Ave por 2,2 milhões de euros (R$ 13,6 milhões). Do outro lado, o volante para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões).

